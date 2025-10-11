Bắt quả tang 2 đối tượng bẫy chim trời

2 đối tượng bị bắt quả tang bẫy chim trời cùng nhiều bẫy cò, cò giả, 1 xe máy và 2 chiếc ghe.

Lúc 4 giờ, sáng 11-10, Công an xã Phú Lộc, TP Huế phối hợp lực lượng kiểm lâm bắt giữ 2 đối tượng có hành vi săn bắt chim trời trái phép ở địa bàn xã này.

Thu giữ bẫy chim trời trên đồng ruộng xã Phú Lộc

Ông Nguyễn Văn Hiệp, Chủ tịch UBND xã Phú Lộc cho biết, các lực lượng chức năng đã mật phục và bắt quả tang L.X.P. và V.Đ.L. (đều trú tại thôn Trung Phước Tượng, xã Phú Lộc) đang săn bắt cò trên cánh đồng ngập nước thuộc thôn Hòa Mậu và Trung Phước Tượng.

Tang vật thu giữ gồm nhiều bẫy cò, cò giả, 1 xe máy và 2 chiếc ghe được các đối tượng sử dụng để di chuyển và thực hiện hành vi săn bắt chim trời.

Ngay sau khi bắt giữ các đối tượng, lực lượng chức năng đã tổ chức thu gom hàng trăm cò giả và bẫy cò được đặt rải rác trên các cánh đồng, nhằm ngăn chặn triệt để tình trạng bẫy chim trời trên địa bàn.

Tang vật mà 2 đối tượng sử dụng để bẫy chim trời

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

VĂN THẮNG