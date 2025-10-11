Pháp luật

An ninh - trật tự

Bắt quả tang 2 đối tượng bẫy chim trời

SGGPO

2 đối tượng bị bắt quả tang bẫy chim trời cùng nhiều bẫy cò, cò giả, 1 xe máy và 2 chiếc ghe.

Lúc 4 giờ, sáng 11-10, Công an xã Phú Lộc, TP Huế phối hợp lực lượng kiểm lâm bắt giữ 2 đối tượng có hành vi săn bắt chim trời trái phép ở địa bàn xã này.

IMG_20251011_093216.jpg
Thu giữ bẫy chim trời trên đồng ruộng xã Phú Lộc

Ông Nguyễn Văn Hiệp, Chủ tịch UBND xã Phú Lộc cho biết, các lực lượng chức năng đã mật phục và bắt quả tang L.X.P. và V.Đ.L. (đều trú tại thôn Trung Phước Tượng, xã Phú Lộc) đang săn bắt cò trên cánh đồng ngập nước thuộc thôn Hòa Mậu và Trung Phước Tượng.

Tang vật thu giữ gồm nhiều bẫy cò, cò giả, 1 xe máy và 2 chiếc ghe được các đối tượng sử dụng để di chuyển và thực hiện hành vi săn bắt chim trời.

Ngay sau khi bắt giữ các đối tượng, lực lượng chức năng đã tổ chức thu gom hàng trăm cò giả và bẫy cò được đặt rải rác trên các cánh đồng, nhằm ngăn chặn triệt để tình trạng bẫy chim trời trên địa bàn.

IMG_20251011_093224.jpg
Tang vật mà 2 đối tượng sử dụng để bẫy chim trời

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Tin liên quan
VĂN THẮNG

Từ khóa

Công an xã Phú Lộc Thôn Trung Phước Tượng UBND xã Phú Lộc Săn bắt Chim Phú Lộc Kiểm lâm bẫy chim trời

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn