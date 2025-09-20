Gian nan giải cứu chim trời

Mùa chim di cư vừa trở lại sau vụ lúa hè thu 2025 ở Huế. Đây cũng là lúc tình trạng săn bắt, bẫy chim hoang dã diễn biến phức tạp hơn, gây nguy hiểm cho các loài, ảnh hưởng môi trường sinh thái.

Video Thu gom, tiêu hủy cò giả, que dính bẫy cò

Ngày 20-9, Hạt Kiểm lâm khu vực phía Nam TP Huế phối hợp với cơ quan chức năng xã Phú Lộc, TP Huế tổ chức ra quân xử lý tình trạng đặt bẫy cò trên đồng ruộng. Các lực lượng thu gom, tiêu hủy 125 con cò giả bằng xốp cùng 2.100 que dính nhựa bẫy chim cò trên các cánh đồng.

Thu gom cò giả, que dính nhựa bẫy cò ở xã Phú Lộc, sáng 20-9

Ông Phan Viết Phúc, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm khu vực phía Nam TP Huế cho biết, địa bàn quản lý của đơn vị bao gồm nhiều xã như Phú Lộc, Hưng Lộc, Vinh Lộc, Lộc An và Chân Mây - Lăng Cô, vốn là nơi chim trời thường xuyên xuất hiện, đồng thời cũng là những điểm nóng về tình trạng đặt bẫy. Đặc biệt, từ đầu tháng 9 đến nay, trên nhiều cánh đồng sau mùa thu hoạch, những dải lưới giăng ngang trời, kèm theo cò giả, các dụng cụ dẫn dụ chim trời của các đối tượng săn bắt xuất hiện ngày càng nhiều.

Trước tình hình đó, lực lượng kiểm lâm cùng chính quyền địa phương đồng loạt tăng cường tuần tra, kiểm soát, đẩy mạnh tuyên truyền và trực tiếp tháo dỡ hàng loạt bẫy lưới được giăng dọc cánh đồng. Trong đó, nhiều đoạn lưới dài cả trăm mét được tháo dỡ, trả lại bầu trời an toàn cho đàn chim di cư.

"Từ nay đến cuối năm 2025, đơn vị sẽ tiếp tục duy trì kiểm tra thường xuyên, lập bản đồ các điểm nóng để theo dõi lâu dài. Đồng thời, phối hợp với chính quyền, công an và người dân để tổ chức kiểm tra định kỳ cũng như đột xuất", ông Phúc cho biết.

Cùng ngày, ông Lê Ngọc Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm TP Huế cho biết, lực lượng kiểm lâm tổ chức nhiều đợt ra quân, tháo dỡ hơn 2.570m lưới, 102 cọc bẫy, 29 con cò giả, 13 bẫy kẹp và một máy phát; đồng thời cứu hộ, thả về tự nhiên 2 cá thể chim.

"Hiện đang là mùa chim di cư, tình trạng sử dụng lưới, cò giả, cò mồi, loa dẫn dụ để săn bắt chim vẫn xảy ra ở một số xã, phường. Chúng tôi chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường kiểm tra, tháo dỡ bẫy, đồng thời đề nghị chính quyền cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân không săn, bắt, bẫy, mua bán, vận chuyển, tiêu thụ chim hoang dã trái phép", ông Tuấn cho biết.

Cũng theo ông Tuấn, thời gian tới sẽ tiếp tục phối hợp liên ngành truy quét, xóa bỏ các tụ điểm mua bán chim trời, ngăn chặn triệt để tình trạng bán chim dạo trên đường phố và tại nhà hàng. Song song, công tác cứu hộ và thả lại động vật hoang dã về tự nhiên sẽ được chú trọng, góp phần phục hồi cân bằng sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học.

VĂN THẮNG