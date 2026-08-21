Bắt tạm giam nguyên phó giám đốc ngân hàng lập hợp đồng tiền gửi, chiếm đoạt 6,5 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Vân. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa

Video: Bắt tạm giam nguyên phó giám đốc ngân hàng lập hợp đồng tiền gửi, chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Ngày 21-8, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Vân (sinh năm 1987), nguyên phó giám đốc một ngân hàng - Chi nhánh Thanh Hóa, để điều tra về hành vi “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4 Điều 355 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, do cần tiền sử dụng mục đích cá nhân, từ năm 2025 đến tháng 6-2026, Nguyễn Thị Vân đã lợi dụng danh nghĩa, chức vụ phó giám đốc ngân hàng để vận động người quen gửi tiền tiết kiệm với lãi suất cao tại ngân hàng mình làm việc. Tuy nhiên, Vân không hạch toán số tiền vào ngân hàng mà lập hợp đồng tiền gửi, sử dụng chữ ký, con dấu của ngân hàng để tạo lòng tin rồi chiếm đoạt tiền gửi.

Cơ quan công an làm việc với Nguyễn Thị Vân. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa

Cơ quan điều tra bước đầu xác định, Nguyễn Thị Vân đã chiếm đoạt của chị C.T.T (sinh năm 1977, trú xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa) số tiền 5 tỷ đồng và chị L.T.H (sinh năm 1987, trú phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) số tiền 1,5 tỷ đồng.

Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng, đồng thời xác minh, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan.

Công an tỉnh Thanh Hóa đề nghị các cá nhân, cơ quan, tổ chức là bị hại hoặc có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án, liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.

THANH TUẤN - DƯƠNG QUANG