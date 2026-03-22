“Bẻ lái” thành công

Phần mềm trí tuệ nhân tạo (AI) mới mang tên TruthBot bất ngờ phát hiện hàng ngàn luận án tiến sĩ có dấu hiệu đạo văn, thậm chí rất nhiều trường hợp gần như hoàn toàn do AI tạo ra. Sự việc gây chấn động đến mức một số giáo sư gọi đây là cuộc khủng hoảng lớn nhất trong lịch sử học thuật.

Theo tường thuật của The Satirist, phát hiện này khiến giới học thuật lúng túng. Một số trường đại học đề xuất phương án “ân xá”, cho phép rút luận án, loại bỏ phần đạo văn rồi nộp lại. Nhưng, cái sảy nảy cái ung. Những công trình này đã được trích dẫn ở nhiều nghiên cứu khác, giờ muốn thu lại, chẳng dễ!

Giữa cơn bão tranh luận, một giáo sư chợt bừng tỉnh, viết hẳn bài luận hùng hồn nhắm vào TruthBot, rằng “Ai đảm bảo mô hình này không sai?”. Luật sư Bram Stokely thậm chí đề nghị điều tra xem dữ liệu huấn luyện của TruthBot có vay mượn từ những nguồn trôi nổi hay không.

Pha “bẻ lái” ngoạn mục này nhanh chóng thu hút cộng đồng mạng, hàng triệu người lao vào phân tích, vạch ra mọi khả năng sai sót của TruthBot, cuốn trôi cả bê bối đạo văn ban đầu.

THẢO AN

