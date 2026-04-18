Hơn 120 vận động viên tranh tài tại hội đua thuyền SUP ở biển Quy Nhơn

Hoạt động nhằm chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2026) và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1-5-1886 - 1-5-2026).
Hội đua thu hút hơn 120 vận động viên đến từ nhiều tỉnh, thành như Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Gia Lai, Khánh Hòa, Đắk Lắk. Các vận động viên tranh tài ở 3 nội dung gồm: đua SUP 300m (Fun Race) dành cho người mới tham gia, ở cả nam và nữ; đua SUP 2.000m (Open Race) dành cho vận động viên nữ có kinh nghiệm; đua SUP 2.500m (Open Race) dành cho vận động viên nam có kinh nghiệm.
Phát biểu tại hội đua, ông Phan Tuấn Hoàng, Phó Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn, cho biết giải đua SUP Quy Nhơn - Zbeach lần thứ I còn nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.
Thông qua giải đấu, địa phương mong muốn lan tỏa thông điệp phát triển du lịch bền vững gắn với bảo tồn môi trường biển, góp phần định hướng du lịch Quy Nhơn theo lợi thế thể thao biển, theo hướng xanh, thân thiện và an toàn.
Đây cũng là dịp để các vận động viên giao lưu, cọ xát, qua đó góp phần thúc đẩy phong trào thể thao biển phát triển mạnh hơn.