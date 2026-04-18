Hơn 120 vận động viên tranh tài tại hội đua thuyền SUP ở biển Quy Nhơn

Ngày 18-4, tại bãi biển Quy Nhơn (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai), hơn 120 vận động viên đến từ nhiều tỉnh, thành trong cả nước tham gia hội đua thuyền SUP Quy Nhơn - Zbeach lần thứ I năm 2026, lan tỏa thông điệp phát triển du lịch xanh gắn với bảo vệ môi trường biển.

Hoạt động nhằm chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2026) và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1-5-1886 - 1-5-2026).

Các vận động viên chèo SUP sẵn sàng bước vào chặng đua

Hội đua thu hút hơn 120 vận động viên đến từ nhiều tỉnh, thành như Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Gia Lai, Khánh Hòa, Đắk Lắk. Các vận động viên tranh tài ở 3 nội dung gồm: đua SUP 300m (Fun Race) dành cho người mới tham gia, ở cả nam và nữ; đua SUP 2.000m (Open Race) dành cho vận động viên nữ có kinh nghiệm; đua SUP 2.500m (Open Race) dành cho vận động viên nam có kinh nghiệm.

Vận động viên chèo SUP nam đang tranh tài trên sóng biển Quy Nhơn

Vòng đua từ 300m đến 2.500m tùy vào năng lực, kinh nghiệm các vận động viên

Phát biểu tại hội đua, ông Phan Tuấn Hoàng, Phó Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn, cho biết giải đua SUP Quy Nhơn - Zbeach lần thứ I còn nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Thông qua giải đấu, địa phương mong muốn lan tỏa thông điệp phát triển du lịch bền vững gắn với bảo tồn môi trường biển, góp phần định hướng du lịch Quy Nhơn theo lợi thế thể thao biển, theo hướng xanh, thân thiện và an toàn.

Đây cũng là dịp để các vận động viên giao lưu, cọ xát, qua đó góp phần thúc đẩy phong trào thể thao biển phát triển mạnh hơn.

Các vận động viên chèo SUP tranh tài trên sóng biển Quy Nhơn

Khởi đầu đầy kịch tính

Các vận động viên nữ tranh tài

Gay cấn giây phút cán đích

Bãi biển Quy Nhơn đang phát triển nhiều dịch vụ vui chơi giải trí, thể thao biển

NGỌC OAI - NGUYỄN DŨNG