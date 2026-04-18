Đồng Nai: Thu hồi gần 200ha đất để làm metro kết nối sân bay Long Thành

Ngày 17-4, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai, chi nhánh Biên Hòa, ban hành thông báo về chủ trương thu hồi đất thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án kéo dài tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm hành chính tỉnh và Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Dự án kéo dài tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên có tổng chiều dài toàn tuyến là 44,6km, đi qua các phường, xã Trấn Biên, Biên Hòa, Long Hưng, Phước Tân, Tam Phước, An Phước, Nhơn Trạch, Long Thành. Tổng diện tích thu hồi đất khoảng 192,5ha (chưa bao gồm các vị trí TOD).

Theo kế hoạch, trong tháng 4-2026, Trung tâm Phát triển quỹ đất chi nhánh Biên Hòa sẽ phối hợp các đơn vị liên quan và UBND các phường có tuyến metro đi qua tổ chức khảo sát thực địa, thu thập số liệu về đất đai, nhà ở, vật kiến trúc, cây trồng, các trường học, cơ sở tôn giáo, các công ty, xí nghiệp, nhà máy... thuộc diện thu hồi đất làm cơ sở dự ước tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thực hiện dự án.

XUÂN TRUNG

