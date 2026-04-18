Hà Tĩnh quyết liệt đấu tranh với nạn khai thác cát trái phép trên sông Lam

Ngày 18-4, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ nhằm đấu tranh, ngăn chặn hoạt động khai thác, vận chuyển cát trái phép trên tuyến sông Lam.

Video: Siết chặt quản lý, đấu tranh với khai thác cát trái phép trên sông Lam

Cụ thể, vào lúc 20 giờ 30 phút ngày 13-4, Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, môi trường (Công an tỉnh Hà Tĩnh) phát hiện, bắt giữ Lê Văn H. (sinh năm 1983, trú xóm Mới, xã Định Hòa, tỉnh Thanh Hóa) về hành vi khai thác cát trái phép trên sông Lam, đoạn qua thôn Xuân Hồng 8, xã Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

Công an phát hiện Lê Văn H. đang sử dụng phương tiện hút cát trái phép trên sông

Tiếp đó, vào lúc 20 giờ 25 phút ngày 15-4, tại đoạn sông Lam qua địa bàn xã Đức Quang, tỉnh Hà Tĩnh, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện, bắt giữ Nguyễn Văn H. (sinh năm 1958, trú tỉnh Nghệ An) điều khiển phương tiện thủy số hiệu NA-64.xx vận chuyển khoảng 40m³ cát không có nguồn gốc hợp pháp. Toàn bộ tang vật, phương tiện đã bị tạm giữ để xử lý theo quy định.

Phương tiện khai thác bị tạm giữ

Không chỉ xử lý các vụ việc cụ thể, Công an tỉnh Hà Tĩnh còn tăng cường đấu tranh với các hành vi vi phạm liên quan. Từ tháng 5-2025 đến nay, đơn vị đã khởi tố 2 vụ án với 8 bị can về hành vi mua bán hóa đơn trái phép liên quan hoạt động cung cấp cát; đồng thời xử lý vi phạm hành chính 45 vụ với 48 đối tượng, tổng số tiền phạt gần 2 tỷ đồng. Riêng trên tuyến sông Lam, lực lượng chức năng phát hiện 12 vụ, tịch thu gần 1.000m³ cát.

Lực lượng công an phát hiện ông Nguyễn Văn H. vận chuyển cát không có nguồn gốc hợp pháp

Thời gian tới, Công an tỉnh Hà Tĩnh sẽ tiếp tục chỉ đạo công an cơ sở phối hợp với các đơn vị chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn, tập trung tại các điểm nóng, khu vực giáp ranh; siết chặt quản lý phương tiện và kiểm tra nguồn gốc khoáng sản.

Cùng với đó, các hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm, từng bước đẩy lùi nạn khai thác cát trái phép, góp phần bảo vệ tài nguyên, môi trường và giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

DƯƠNG QUANG - ĐỨC QUANG