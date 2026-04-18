Đề xuất điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc

Mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 130-CP ngày 20 -6 -1975 của Hội đồng Chính phủ bổ sung chính sách, chế độ đãi ngộ đối với cán bộ xã và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13 tháng 10 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng về việc sửa đổi, bổ sung một số chính sách, chế độ đối với cán bộ xã, phường đã giúp nâng cao mức trợ cấp hằng tháng hiện nay là 3.500.000 đồng/tháng (từ ngày 1-7- 2024).

Theo Bộ Nội vụ, việc thực hiện điều chỉnh trợ cấp hằng tháng ở mức cao (15%) đã góp phần ổn định, nâng cao cuộc sống của người đang trợ cấp hằng tháng. Tuy nhiên việc điều chỉnh trợ cấp hằng tháng theo Nghị địnhsố 75/2024/NĐ-CP vẫn còn thấp, chưa theo kịp tốc độ tăng giá sinh hoạt, đặc biệt trong bối cảnh lạm phát và chi phí y tế, sinh hoạt ngày càng cao, khiến đời sống người hưởng trợ cấp vẫn còn khó khăn. Việc xây dựng Thông tư mới để thay thế Thông tư số 8/2024/TT-BNV ngày 5-7- 2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ là cần thiết.

Cụ thể, đối tượng áp dụng gồm cán bộ nguyên là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Phó Bí thư, Phó Chủ tịch, Thường trực Đảng ủy, Ủy viên thư ký UBND, Thư ký HĐND xã, Xã đội trưởng, Trưởng công an xã và các chức danh còn lại được hưởng mức trợ cấp hàng tháng là 3.800.000 đồng/tháng từ ngày 1-7-2026.

Bộ Nội vụ đề xuất thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp đối với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc theo 2 phương án. Phương án 1 là tăng thêm 4,5% và 200.000 đồng/tháng trên mức trợ cấp hàng tháng được hưởng tại thời điểm tháng 6-2026; phương án 2 là tăng thêm 8% trên mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 6-2026.

NGỌC MINH