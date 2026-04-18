Hôm nay 18-4, nhiều nơi tiếp tục có mưa dông, giải nhiệt

Theo các chuyên gia khí tượng - thủy văn, hôm nay 18-4, nhiều nơi tiếp tục có mưa, giúp giảm nhiệt sau đợt nắng nóng. Tuy nhiên, người dân cần đề phòng mưa dông cực đoan.

Ngoại thành Hà Nội nhiều mây, có dấu hiệu mưa. Ảnh: PHÚC HẬU

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, đêm qua và sáng sớm 18-4, khu vực Đông Bắc bộ, Lào Cai, Thanh Hóa và Bắc Nghệ An có mưa rào, dông; cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 16-4 đến 3 giờ ngày 18-4, một số nơi ghi nhận trên 100mm. Cụ thể, trạm Phù Lưu (Tuyên Quang) đạt 118mm, Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 161mm.

Các chuyên gia khí tượng cho biết, sáng 18-4, một vùng mây dông mạnh gây mưa tại các tỉnh Thái Nguyên, Lạng Sơn và một phần tỉnh Cao Bằng, có xu hướng dịch chuyển về phía Đông Bắc. Trong sáng nay, vùng mây này có thể gây mưa tại Bắc Ninh. Khu vực phía Bắc Quảng Ninh cũng có khả năng xuất hiện mưa dông cục bộ.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia dự báo, ngày và đêm 18-4, vùng núi và trung du Bắc bộ tiếp tục có mưa rào, dông cục bộ, lượng mưa phổ biến 10-30mm, có nơi trên 70mm. Mưa tập trung vào sáng sớm và đêm. Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở tại Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn.

Trong ngày 18-4, khu vực đồng bằng và ven biển Bắc bộ, trong đó có Hà Nội, trời nhiều mây, có thể xuất hiện mưa rào bất chợt. Nhiệt độ phổ biến 26-30 độ C, thời tiết dịu mát.

Tại Bắc Trung bộ, nhất là phía Tây Nghệ An và Hà Tĩnh, sáng 18-4 cần đề phòng mưa dông do ảnh hưởng của vùng mây từ Trung Lào di chuyển sang. Chiều tối, mưa dông có thể xuất hiện cục bộ, chủ yếu ở vùng núi phía Tây.

Khu vực Tây Nguyên và Nam bộ duy trì trạng thái ngày nắng, có nơi oi nóng. Chiều tối có thể xuất hiện mưa dông cục bộ, phạm vi hẹp, tập trung ở phía Đông Nam bộ và phía Bắc Tây Nguyên.

PHÚC HẬU