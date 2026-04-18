Lực lượng cảnh sát hình sự đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh

Sáng 18-4, Thủ tướng Lê Minh Hưng tới dự Lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát hình sự.

Tại buổi lễ, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định, trong thời kỳ đổi mới, lực lượng cảnh sát hình sự tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt, chủ công trong đấu tranh với các loại tội phạm, không để tội phạm lộng hành, không để tồn tại các "điểm nóng" về tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội.

Đặc biệt, trong những năm gần đây, tỷ lệ tội phạm trật tự xã hội giảm dần, tỷ lệ điều tra, khám phá án đều đạt và vượt chỉ tiêu.

"Mỗi chuyên án thành công là kết tinh của trí tuệ, bản lĩnh, mưu trí, dũng cảm, sự kiên trì bền bỉ và tinh thần tận hiến của người chiến sĩ cảnh sát hình sự. Những chiến công ấy được ghi vào lòng dân bằng niềm tin, sự cảm phục và trân trọng", Thủ tướng nêu rõ.

Nhấn mạnh tình hình tội phạm đang thay đổi nhanh chóng, phức tạp hơn, phương thức hoạt động ngày càng tinh vi, ẩn danh, xuyên biên giới, sử dụng công nghệ cao, Thủ tướng đề nghị lực lượng cảnh sát hình sự tập trung thực hiện thật tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng lực lượng cảnh sát hình sự.

Trong các nhiệm vụ, Thủ tướng đề nghị lực lượng cảnh sát hình sự quán triệt, cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là những quan điểm mới về an ninh trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đổi mới mạnh mẽ tư duy, vừa phòng ngừa, trấn áp tội phạm, vừa tạo thuận lợi tối đa cho phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng đánh giá, dự báo tình hình; chủ động nhận diện sớm các xu hướng, phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm.

Cùng với đó, gương mẫu, đi đầu trong thực hiện tinh thần "kỷ luật trách nhiệm", "kỷ luật thực thi", "lựa chọn đúng - triển khai nhanh - làm đến nơi đến chốn - đo lường bằng kết quả cụ thể"; quyết tâm kéo giảm bền vững tội phạm theo phương châm "chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ cơ sở"; "lấy phòng ngừa là cơ bản, chiến lược, lâu dài; đấu tranh là trọng tâm, thường xuyên, cấp bách"...

Tại buổi lễ, Bộ Công an đã tôn vinh 80 đại diện điển hình tiêu biểu trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về trật tự xã hội.

Ghi nhận những chiến công, thành tích của lực lượng cảnh sát hình sự, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng lực lượng cảnh sát hình sự; trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng 6 tập thể, cá nhân thuộc lực lượng cảnh sát hình sự.

Thủ tướng thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng 6 tập thể, cá nhân thuộc lực lượng cảnh sát hình sự.

Cũng tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang trao Huân chương Chiến công hạng Nhất tặng Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an).

