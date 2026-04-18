Sáng 18-4, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai bắt đầu tháo dỡ 2 trạm thu phí trên quốc lộ 51 bị bỏ hoang nhiều năm.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Sài Gòn Giải Phóng, từ sáng sớm, lực lượng CSGT, công an xã đã có mặt ở 2 trạm thu phí T1 tại Km10+778 (phường Tam Phước) và trạm T2 tại Km28+450 (xã Long Phước) để phân luồng, điều tiết giao thông phục vụ việc tháo dỡ.

Lực lượng chức năng phân luồng để chuẩn bị cho việc tháo dỡ trạm thu phí bỏ hoang

Tiếp đó, công nhân tháo dỡ mái che, cắt dỡ khung thép để di dời cabin thu phí, phá bỏ một số đảo phân luồng; máy móc được huy động để xử lý phần móng trụ và kết cấu bê tông.

Hệ thống barie, biển báo và nhà điều hành cũng được tháo dỡ, vật liệu tập kết gọn hai bên đường để chờ vận chuyển đi nơi khác.

Phá dỡ kết cấu bê tông tại trạm thu phí bỏ hoang trên quốc lộ 51

Trước đó, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai thông báo về việc tổ chức tháo dỡ 2 trạm thu phí từ ngày 18-4 đến hết ngày 24-4 nhằm trả lại mặt đường, đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ huyết mạch nối TPHCM và Đồng Nai.

Tháo dỡ tại trạm thu phí T2

Trong thời gian thi công tháo dỡ, hoạt động lưu thông qua khu vực 2 trạm thu phí sẽ bị ảnh hưởng nhất định.

Cụ thể, mặt đường tại một số vị trí sẽ được thu hẹp để phục vụ thi công, tiềm ẩn nguy cơ ùn ứ cục bộ, đặc biệt vào giờ cao điểm. Các phương tiện khi qua lại có thể phải di chuyển chậm, kéo dài thời gian hành trình.

Các phương tiện di chuyển chậm qua 2 trạm thu phí đang được tháo dỡ

Để hạn chế tối đa ảnh hưởng đến việc đi lại, Sở Xây dựng khuyến cáo người dân và doanh nghiệp vận tải chủ động theo dõi tình hình giao thông, cân nhắc lựa chọn lộ trình phù hợp.

Khi lưu thông qua khu vực thi công, người điều khiển phương tiện cần chấp hành nghiêm sự hướng dẫn, điều tiết của lực lượng chức năng cũng như hệ thống biển báo, tín hiệu giao thông được bố trí tạm thời.

PHÚ NGÂN