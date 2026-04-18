TPHCM tiếp tục duy trì công viên tạm trên đất chờ dự án

Sở Xây dựng TPHCM vừa đề xuất UBND TPHCM về việc tiếp tục duy trì các công viên, vườn hoa tạm tại những khu đất trống đã được chỉnh trang trong dịp Tết Nguyên đán 2026, nhằm tận dụng hiệu quả quỹ đất và đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng.

Theo đó, các khu đất được chia thành hai nhóm. Nhóm thứ nhất là các khu đất chưa triển khai dự án theo kế hoạch, tiếp tục duy trì công viên tạm để đảm bảo mỹ quan đô thị, gồm: 8 đường Võ Văn Tần, 135 đường Nguyễn Huệ - 39 đường Lê Lợi, khu tứ giác Lê Thánh Tôn - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Lê Lợi - Nguyễn Trung Trực, 152 đường Trần Phú, 33 đường Nguyễn Du, 34-36-42 đường Chu Mạnh Trinh, khu 2-4-6 đường Nguyễn Huệ. Nhiều doanh nghiệp như Công ty CP Bóng đá TPHCM, Masterise, Great Wealth tiếp tục tham gia tài trợ kinh phí.

Nhóm thứ hai là các khu đất đã có kế hoạch sử dụng, đang triển khai dự án. Việc chỉnh trang tập trung ở mặt tiền, bổ sung cây xanh, hoa kiểng tại các địa chỉ như 2-4-6 đường Hai Bà Trưng, 8-12 đường Lê Duẩn, 87 đường Cống Quỳnh, 74 đường Hồ Hảo Hớn - 289 đường Trần Hưng Đạo, 7 đường Lê Thị Hồng Gấm.

Theo Sở Xây dựng TPHCM, giải pháp này giúp tránh lãng phí đất, tăng không gian xanh nhưng phải bảo đảm không làm thay đổi mục đích sử dụng đất, không ảnh hưởng tiến độ dự án. Đồng thời, kiến nghị cho phép duy trì bằng nguồn xã hội hóa, giao các sở, ngành liên quan hướng dẫn pháp lý, đảm bảo trật tự, vệ sinh và an ninh khu vực.

