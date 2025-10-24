Bệnh nhân bị pháo nổ làm đứt mống mắt được cứu thị lực

Bệnh viện Mắt Hoa Lư vừa phẫu thuật lấy lại ánh sáng cho anh N.Đ.T. (44 tuổi, ngụ phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) bị pháo nổ gây chấn thương mống mắt, từ Tết Nguyên Đán 2025.

BS Nguyễn Thị Thùy Tiên thăm khám cho người bệnh sau phẫu thuật

Trước đó, người bệnh bị pháo nổ bay thẳng vào mắt phải vào dịp Tết (tháng 2-2025) khi đang di chuyển trên đường, gây chấn thương, đục thủy tinh thể, cảm giác chói lóa, ảnh hưởng thị lực. Người bệnh từng đến một số đơn vị để thăm khám, nhưng chưa thực sự được điều trị triệt để.

Gần đây, khi thị lực suy giảm nhanh và ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt, người nhà đã đưa anh T. đến Bệnh viện Mắt Hoa Lư để thăm khám. Kết quả thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán người bệnh bị đục thể thủy tinh do chấn thương, kèm đứt chân mống mắt.

Theo BS Nguyễn Thị Thùy Tiên, Trưởng khoa Mắt Tổng hợp, Bệnh viện Mắt Hoa Lư, đây là ca điều trị phức tạp, do tổn thương kéo dài khiến cấu trúc giải phẫu mắt bị biến dạng, đồng thời gây rối loạn thị giác chức năng – đặc biệt là tình trạng chói lóa nghiêm trọng do mống mắt mất khả năng điều tiết ánh sáng. Ê kíp đã hội chẩn cùng BS-CK2 Trần Bá Kiền, Chủ tịch hội đồng chuyên môn cấp cao – Tập đoàn Y khoa VISI để có phác đồ điều trị tối ưu cho bệnh nhân.

Mắt bệnh nhân trước phẫu thuật (bìa trái) và sau phẫu thuật (bìa phải)

Bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật tạo hình mống mắt kết hợp thay thể thủy tinh nhân tạo bằng phương pháp Phaco.

Sau 25 phút phẫu thuật, tình trạng người bệnh ổn định, thị lực cải thiện. Tái khám sau hai ngày phẫu thuật, thị lực mắt phải của người bệnh đã tăng từ 2/10 lên 8/10, đồng thời giảm đáng kể cảm giác chói khi tiếp xúc ánh sáng mạnh – một trong những triệu chứng lâm sàng quan trọng để đánh giá khả năng phục hồi chức năng thị giác sau chấn thương đứt chân mống mắt.

“Những chấn thương mắt do pháo nổ, vật sắc nhọn hoặc tai nạn lao động có thể gây tổn thương nghiêm trọng đến giác mạc, mống mắt hoặc thể thủy tinh. Người bệnh tuyệt đối không nên tự ý điều trị hoặc trì hoãn việc thăm khám. Việc đến các cơ sở chuyên khoa mắt sớm để bác sĩ đánh giá đúng mức độ tổn thương và can thiệp kịp thời, tránh nguy cơ mất thị lực vĩnh viễn là vô cùng quan trọng”, BS Thùy Tiên khuyến cáo.

THÀNH AN