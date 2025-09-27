Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 đã đến Bentiu, sẵn sàng nhận nhiệm vụ mới

Tại sân bay, đoàn đã được cán bộ, nhân viên BVDC 2.6 cùng các sĩ quan cá nhân Việt Nam đang công tác tại địa bàn Bentiu đón tiếp chu đáo.

Lúc 11 giờ 30, giờ địa phương (tức 16 giờ 30 giờ Việt Nam), ngày 25-9, sau hành trình dài với nhiều chặng bay, cán bộ, nhân viên Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 (BVDC 2.7) đã chính thức đặt chân tới Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Bentiu, Nam Sudan.

Trước đó, khi đặt chân đến Thủ đô Juba (Cộng hòa Nam Sudan), đoàn đã nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ lực lượng Gìn giữ hòa bình Việt Nam trong các công tác đón tiếp, nhập cảnh, vận chuyển hàng hóa và ổn định nơi ăn nghỉ. Ngay sau khi về đến vị trí đóng quân, Ban Giám đốc BVDC 2.7 đã nhanh chóng chỉ đạo triển khai công tác ổn định nơi ăn ở, phân công nhiệm vụ cho từng bộ phận và cá nhân, làm quen với môi trường sống, sinh hoạt tại đơn vị. Các thành viên lập tức bắt tay vào công việc, thể hiện tinh thần chủ động, sẵn sàng nhận nhiệm vụ.

Các cán bộ chiến sĩ họp tác chiến nhiệm vụ

Sáng 26-9, cuộc họp bàn giao giữa BVDC 2.6 và 2.7 đã diễn ra, tập trung vào cập nhật tình hình địa bàn, tình hình đơn vị, thống nhất kế hoạch và phương pháp bàn giao nhiệm vụ. Hai đơn vị phối hợp chặt chẽ theo phương thức “cầm tay chỉ việc” – vừa bàn giao hồ sơ, vừa hướng dẫn thực tế tại chỗ, đảm bảo duy trì liên tục các hoạt động khám chữa bệnh của bệnh viện.

Bên cạnh việc tiếp nhận cơ sở vật chất, trang thiết bị và chuyên môn, BVDC 2.7 còn tiếp quản cả các khu vực cảnh quan, bao gồm khu vườn rau xanh do BVDC 2.6 gây dựng. Các cán bộ, nhân viên đã tích cực dọn dẹp, cải tạo môi trường đơn vị, trồng lại các loại cây giống mang theo từ Việt Nam trong hành trình vận chuyển, tiếp tục phát huy mô hình tăng gia sản xuất tại chỗ.

Cán bộ, nhân viên bệnh viện dã chiến của Việt Nam thăm khám cho người bệnh

Cùng ngày, BVDC 2.7 đã tiếp nhận và thăm khám cho bệnh nhân đầu tiên – sĩ quan Hasan Ashfaque Ragih, quốc tịch Ấn Độ. Bệnh nhân được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường và tăng huyết áp. Sau khi thăm khám, bệnh nhân được cấp phát thuốc, hướng dẫn theo dõi sức khỏe tại nhà và hẹn lịch tái khám định kỳ.

>>> Một số hình ảnh ngay sau khi BVDC 2.7 đặt chân đến Nam Sudan:

Nhân viên BVDC 2.7 nhận bàn giao nhiệm vụ từ BVDC 2.6



Bệnh nhân đầu tiên của BVDC 2.7 đến thăm khám

Công tác chuẩn bị sẵn sàng nhận nhiệm vụ

NGUYỄN TIẾN PHÚC từ NamSudan