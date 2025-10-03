Bệnh viện Đà Nẵng ghi dấu mốc với ca ghép gan đầu tiên

Ngày 3-10, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Thành ủy TP Đà Nẵng thăm và chúc mừng tập thể Bệnh viện Đà Nẵng sau khi bệnh viện vừa thực hiện ca ghép gan đầu tiên.

Bí thư Thành ủy TP Đà Nẵng tặng hoa cảm ơn Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã hỗ trợ Bệnh viện Đà Nẵng thực hiện thành công ca ghép gan đầu tiên

Tại buổi thăm và chúc mừng, TS-BS Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, ngày 28-8-2025, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 2760/QĐ-BYT, công nhận Bệnh viện Đà Nẵng là cơ sở y tế đủ điều kiện thực hiện kỹ thuật lấy, ghép gan từ người hiến sống và người hiến chết não.

Đây là dấu mốc quan trọng, khẳng định năng lực chuyên môn cũng như sự chuẩn bị nghiêm túc, bài bản của bệnh viện trong thời gian qua.

TS-BS Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng chia sẻ

Chỉ hơn một tháng sau khi có quyết định này, dưới sự chuyển giao kỹ thuật trực tiếp từ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, ê kíp ghép gan của Bệnh viện Đà Nẵng đã phối hợp thực hiện thành công ca ghép gan đầu tiên từ người hiến sống.

Người hiến gan là người vợ hiến tặng một phần gan của mình để cứu sống chồng.

Ca phẫu thuật diễn ra suôn sẻ, được tiến hành dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc hai bệnh viện cùng sự hướng dẫn chuyên môn của các chuyên gia đầu ngành đến từ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Để chuẩn bị cho ca ghép gan đầu tiên này, từ năm 2022 đến 2024, Bệnh viện Đà Nẵng đã cử 46 lượt cán bộ thuộc 12 ê kíp chuyên môn tham gia đào tạo chuyên sâu về kỹ thuật cắt và ghép gan tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Năm 2025, bệnh viện cử thêm 7 ê kíp tham gia các khóa đào tạo tăng cường, chuyên sâu nhằm nâng cao kỹ năng và làm chủ hoàn toàn kỹ thuật ghép gan phức tạp.

Cạnh đó, ngày 27-2-2024, TP Đà Nẵng đã chính thức đưa vào hoạt động Trung tâm Ghép tạng và Cấy ghép tế bào gốc. Trung tâm được xây dựng hiện đại, với hệ thống phòng mổ, khu ghép tạng và khu cấy ghép tế bào gốc đạt chuẩn quốc tế, góp phần nâng cao chất lượng điều trị, mở rộng khả năng ứng dụng các kỹ thuật y học tiên tiến phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

PGS-TS Lê Văn Thành, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thông tin về ca mổ ghép gan đầu tiên tại Bệnh viện Đà Nẵng

PGS-TS Lê Văn Thành, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, người trực tiếp đào tạo và chuyển giao kỹ thuật ghép gan cho Bệnh viện Đà Nẵng, cho biết, thông qua ca ghép này cũng đánh giá Bệnh viện Đà Nẵng là một trong các bệnh viện đầu tiên ngoài tuyến Trung ương đã được chuyển giao kỹ thuật ghép gan.

Kỹ thuật này cũng như cuộc phẫu thuật hôm nay đánh dấu bước chuyển mình trong thực hiện các kỹ thuật rất đặc biệt và rất chuyên sâu để có thể điều trị cho bà con nhân dân tại khu vực, không phải đi xa.

Tại Bệnh viện Đà Nẵng, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Thành ủy TP Đà Nẵng bày tỏ niềm vui, xúc động trước dấu mốc lịch sử của bệnh viện, đồng thời trân trọng sự hỗ trợ tận tâm, hiệu quả của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 trong ca ghép gan cũng như quá trình đào tạo, chuyển giao kỹ thuật cho Đà Nẵng thời gian qua.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhìn nhận

Ông Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, kết quả này là “quả ngọt” của sự kiên trì, phối hợp chặt chẽ; mong muốn những kỹ thuật cao, đặc biệt từ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, sẽ tiếp tục được chuyển giao để người dân miền Trung thụ hưởng thành tựu y học hiện đại.

Bí thư Thành ủy TP Đà Nẵng chúc mừng, biểu dương đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng, coi đây là minh chứng cho uy tín, năng lực và bản lĩnh của ngành y tế thành phố, đồng thời là bước khởi đầu để làm chủ nhiều kỹ thuật cao hơn.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng cho biết, thành phố sẽ tiếp tục đồng hành, đầu tư trang thiết bị, chính sách đào tạo nhân lực chất lượng cao, tạo nền tảng phát triển bền vững. Đồng thời tin tưởng, Bệnh viện Đà Nẵng sẽ ngày càng khẳng định uy tín, không chỉ tại Đà Nẵng mà còn trong ngành y tế cả nước.

XUÂN QUỲNH