Mang sứ mệnh chăm sóc sức khỏe đến đảo xa

17 ngày làm nhiệm vụ giữa biển trời Trường Sa là khoảng thời gian đặc biệt của các thành viên Đoàn công tác y tế số 1. Đó là hành trình vun đắp tinh thần cống hiến của người thầy thuốc trẻ và tình yêu quê hương của mỗi người con nơi đất liền.

Nhiệm vụ thiêng liêng

Gần một tháng trở về với công việc thường ngày, BS Trần Minh Tiến (34 tuổi, Bệnh viện Lê Văn Thịnh, TPHCM) vẫn cảm thấy mùi gió biển mặn mòi bám trên áo blouse. Chiếc điện thoại đầy ắp hình ảnh biển trời quê hương và nụ cười của những người lính đảo. “Không thể quên được giây phút chia tay các chiến sĩ và người dân trên đảo. Chúng tôi cố cười thật tươi nhưng vẫn rơi nước mắt vì thương.

Bác sĩ của đoàn công tác khám sức khỏe toàn diện cho người dân và chiến sĩ tại các điểm đảo. ﻿ẢNH: MINH KHOA

Ở nơi đầu sóng ngọn gió, quân và dân ta kiên cường vô cùng”, BS Trần Minh Tiến chia sẻ. BS Tiến là thành viên của Đoàn công tác số 1, gồm 60 nhân viên y tế đến từ các Bệnh viện (BV) Lê Văn Thịnh, BV Thống Nhất, BV Ung bướu, BV Răng Hàm Mặt Trung ương TPHCM phối hợp Quân chủng Hải quân, thực hiện nhiệm vụ khám sức khỏe tại đặc khu Trường Sa.

Đầu tháng 3-2026, vừa nghe thông báo, BS Trần Minh Tiến lập tức đăng ký tham gia đoàn công tác. Anh hiểu rằng đây là nhiệm vụ thiêng liêng và là cơ hội khó đến lần thứ 2 trong đời. Hải trình khởi hành từ ngày 15-3 và kết thúc ngày 1-4. BS Tiến và đồng nghiệp không tránh được những cơn say sóng. Nhưng ngay khi đến đảo đầu tiên trong hành trình, tất cả đồng loạt bắt tay vào công việc.

Sáng sớm, các điều dưỡng được thuyền viên tàu 561 hỗ trợ vào đảo để lấy máu xét nghiệm cho người dân và chiến sĩ. Sau đó, đoàn bác sĩ tổ chức khám tổng quát và chuyên khoa, với những trang thiết bị y tế hiện đại vận chuyển từ đất liền.

Quá trình thăm khám cho người dân, bác sĩ thực hiện nhiều thủ thuật như gắp dị vật, nhổ răng; tầm soát bệnh lý phụ khoa, bệnh mạn tính không lây… Đáng chú ý, do đặc thù sinh sống ở biển, một số người bị tăng huyết áp, sỏi thận. Các bác sĩ dành nhiều thời gian để tư vấn và hướng dẫn cho người dân cách phòng ngừa bệnh tật phù hợp.

“Vừa khám bệnh, vừa được nghe kể chuyện trên đảo, tôi thấm thía những khó khăn và thử thách ở đảo xa. Tôi đặc biệt khâm phục các bác sĩ quân y gắn bó chăm lo sức khỏe cho người dân nơi này. Nhìn các anh, tôi nhắc nhở bản thân về trách nhiệm của bác sĩ trẻ đang làm việc trong điều kiện thuận lợi nơi đất liền”, BS Tiến tâm sự.

Lần đầu đến Trường Sa, BS-CK1 Đỗ Duy Đạt (37 tuổi, Bệnh viện Thống Nhất) cảm nhận sâu sắc sự cách trở nơi hải đảo và những thiệt thòi của người dân trong tiếp cận y tế chuyên sâu. Trong 17 ngày gắn bó với biển đảo quê hương, người bác sĩ trẻ xác định đây là nhiệm vụ thiêng liêng được giao phó.

Hành trang của đoàn công tác là trang thiết bị máy móc, thuốc men và hơn hết là lòng nhiệt tình của tuổi trẻ. “Khi đặt chân lên hòn đảo đầu tiên, lòng yêu nước cứ trào dâng lên trong lồng ngực. Cảm xúc thiêng liêng ấy như một lời nhắc nhở về trách nhiệm của mỗi công dân với Tổ quốc dù ở đất liền hay nơi đảo xa”, BS Đạt chia sẻ.

Gắn kết đất liền với Trường Sa thân yêu

Với anh Lê Văn Khoa (31 tuổi, Bệnh viện Thống Nhất), hành trình đến Trường Sa chắc chắn là ký ức không thể quên. Anh có 2 năm gắn bó với quân đội khi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Sau khi ra quân, anh công tác tại Bệnh viện Thống Nhất với vai trò nhân viên phòng hành chính. Trong hải trình đặc biệt này, anh vừa hỗ trợ y bác sĩ công tác hậu cần, vừa làm nhiệm vụ tuyên truyền. Vì vậy, chiếc máy ảnh trên ngực anh lưu giữ cả ngàn khoảnh khắc ý nghĩa của toàn bộ thành viên đoàn công tác.

“Từng khoác bộ quân phục, tôi càng khâm phục sự kiên cường của người lính đảo đang ngày đêm canh giữ chủ quyền biển đảo. Đảo là nhà, biển cả là quê hương - tinh thần ấy khiến tôi soi rọi lại mình, để sống trách nhiệm hơn, lý tưởng hơn”, anh Lê Văn Khoa tâm sự.

Trong buổi tổng kết chuyến công tác, Quân chủng Hải quân đã trao tặng bằng khen cho BV Lê Văn Thịnh, BV Thống Nhất, BV Ung bướu, BV Răng Hàm Mặt Trung ương TPHCM và các thành viên Đoàn công tác số 1. Trên ngực trái của những y bác sĩ trẻ là huy hiệu Chiến sĩ Trường Sa, nhắc nhở về những ngày được đồng hành cùng quân, dân đang sống và thực hiện nhiệm vụ nơi đảo xa.

Tại buổi lễ, BS Trần Văn Khanh, Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh, chia sẻ, ở nơi đầu sóng ngọn gió, các cán bộ, chiến sĩ và bà con gặp rất nhiều khó khăn về điều kiện sinh hoạt, chăm sóc y tế. Vì vậy, sự có mặt của các thầy thuốc từ đất liền là nguồn động viên lớn lao và thiết thực.

Đối với mỗi cán bộ y tế trong đoàn, đây là niềm vinh dự được đóng góp chuyên môn, trí tuệ vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe quân dân ở hải đảo. Đồng thời, góp phần củng cố “thế trận lòng dân”, gắn kết chặt chẽ tình cảm giữa đất liền với Trường Sa thân yêu.

Đại tá Dương Văn Thiện, Chủ nhiệm Quân y Hải quân bày tỏ, trong điều kiện khắc nghiệt nơi biển đảo, người dân và các chiến sĩ rất cần đảm bảo sức khỏe trong quá trình lao động, thực thi nhiệm vụ. Do đó, việc tổ chức các đoàn bác sĩ từ đất liền ra Trường Sa thăm khám, sàng lọc sức khỏe hàng năm rất cần thiết.

Trải qua 17 ngày trên biển, hình ảnh các y bác sĩ từ đất liền xa xôi cùng trang thiết bị y tế hiện đại, tình nguyện đến khám bệnh, cấp phát thuốc càng trở nên cao đẹp và đáng trân trọng. Sự cống hiến ấy thể hiện sâu sắc y đức, trách nhiệm và tình cảm của đất liền đối với Trường Sa, mang đến niềm tin và sức khỏe cho quân, dân nơi hải đảo của Tổ quốc.

* Thượng tá ĐÀO HỒNG THẮNG Phó Chủ nhiệm Hậu cần kỹ thuật, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân: Đoàn công tác số 1 gặp một số khó khăn do thời tiết và điều kiện sinh hoạt, nhiều bác sĩ trẻ lần đầu đi biển xa nên say sóng khá vất vả. Tuy nhiên, với lòng nhiệt tình và tình yêu biển đảo, các y bác sĩ đã khắc phục khó khăn, tổ chức thăm khám thành công cho hàng ngàn người dân, chiến sĩ đang sinh sống và làm nhiệm vụ tại đặc khu Trường Sa. Đồng thời, tư vấn và hướng dẫn phòng bệnh cho người dân trong điều kiện sinh hoạt đặc thù vùng biển đảo. Các đồng chí đã mang tình yêu từ đất liền gửi đến hải đảo, và mang niềm tin trở về với đất liền. Chuyến công tác cũng cụ thể hóa cơ chế phối hợp giữa Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng. Dự kiến, Quân chủng Hải quân sẽ phối hợp ngành y tế tiếp tục tổ chức Đoàn công tác số 2 thực hiện nhiệm vụ khám sức khỏe cho quân và dân Trường Sa vào tháng 6-2026. * Ông HUỲNH MINH CHÍN Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM: Sở Y tế đánh giá rất cao tinh thần trách nhiệm của các bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế đến từ các bệnh viện tham gia đoàn công tác khám chữa bệnh tại đặc khu Trường Sa. Chuyến đi còn thể hiện tình cảm và trách nhiệm của ngành y tế TPHCM đối với cán bộ, chiến sĩ, người dân đang sinh sống và làm nhiệm vụ nơi tiền tiêu của Tổ quốc. * Chị VI THU TRANG, đặc khu Trường Sa: Các bác sĩ từ đất liền đã tổ chức khám bệnh cho người dân sinh sống trên đảo rất chu đáo. Tôi được kiểm tra huyết áp và điện tim, khám chuyên khoa tai mũi họng và khám phụ khoa. Rất may là tình hình sức khỏe đều ổn định. Vui nhất là đoàn công tác còn cấp phát thuốc bổ, vitamin cho trẻ em, các bé vốn thiệt thòi hơn so với điều kiện y tế ở đất liền. * Anh MAI VĂN BÌNH, đặc khu Trường Sa: Tôi bị hóc xương cá và sốt cao, đau nhức suốt 5 ngày. May mắn lại gặp được đợt khám sức khỏe toàn diện của các bác sĩ từ TPHCM phối hợp Quân chủng Hải quân. Bác sĩ đã soi và gắp ra chiếc xương cá, cấp thuốc đầy đủ. Nhờ vậy, tôi giảm đau hẳn và ăn uống thoải mái hơn. Bác sĩ cũng giải thích, nếu tôi để lâu khoảng 1 tuần mà không can thiệp, xương cá có thể gây áp-xe, mưng mủ và viêm nhiễm, biến chứng nặng hơn.

GIAO LINH