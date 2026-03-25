TPHCM tổ chức 60 điểm khám tầm soát miễn phí các bệnh chuyên khoa

Ngày 25-3, Sở Y tế TPHCM cho biết, 56 bệnh viện công lập trên địa bàn sẽ tham gia tổ chức 60 điểm khám tầm soát các bệnh chuyên khoa đặt tại các trạm y tế xã, phường, đặc khu vào ngày 5-4 tới đây. Dự kiến sẽ có khoảng 16.000 lượt người dân được tầm soát miễn phí.

Nhân viên Trạm y tế phường Phước Long (TPHCM) đang thăm khám cho người bệnh

Hoạt động tầm soát được ngành y tế thành phố ưu tiên triển khai tại các khu vực xa trung tâm, tạo điều kiện để người dân được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng ngay tại nơi cư trú. Các bác sĩ chuyên khoa của nhiều bệnh viện đa khoa, chuyên khoa trên địa bàn thành phố trực tiếp xuống địa phương, phối hợp với trạm y tế phường, xã tổ chức khám, tư vấn và tầm soát bệnh cho người dân.

Hiện đã có 56 bệnh viện công lập như: Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, Chợ Rẫy, Thống Nhất, Quân Y 175 và tất cả các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa của thành phố đăng ký tham gia.

Ngoài khám sức khỏe tổng quát, các bệnh viện sẽ triển khai tầm soát nhiều bệnh lý chuyên khoa quan trọng, giúp phát hiện sớm những vấn đề sức khỏe thường gặp nhưng dễ bị bỏ sót. Cụ thể, người dân sẽ được tầm soát bệnh lý mắt như bệnh võng mạc, tật khúc xạ; bệnh lý ngoài da; bệnh lý răng miệng; tầm soát tim bẩm sinh ở trẻ em; tầm soát các bệnh lý ung thư phổ biến...

Song song đó, các điểm khám sẽ thực hiện đo huyết áp, kiểm tra đường huyết, đánh giá nguy cơ tim mạch, phát hiện sớm các bệnh không lây nhiễm như tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh hô hấp mạn tính. Người dân được tư vấn chế độ dinh dưỡng, lối sống và hướng dẫn theo dõi sức khỏe phù hợp với từng độ tuổi.

Sở Y tế TPHCM yêu cầu các bệnh viện tham gia sẽ phối hợp chặt chẽ với trạm y tế phường, xã để tổ chức khám khoa học, thuận tiện, đồng thời cập nhật thông tin sức khỏe nhằm phục vụ công tác quản lý sức khỏe lâu dài theo địa bàn dân cư. Những trường hợp phát hiện dấu hiệu bệnh lý sẽ được tư vấn theo dõi tại địa phương hoặc chuyển tuyến phù hợp để tiếp tục điều trị.

Theo PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM, việc tổ chức đồng loạt các điểm khám tầm soát bệnh tại phường, xã không chỉ là hoạt động hưởng ứng Ngày Sức khỏe Việt Nam (7-4) mà còn thể hiện định hướng đổi mới hoạt động y tế cơ sở – chuyển từ “khám bệnh thụ động” sang "chủ động quản lý sức khỏe người dân". Khi các bệnh viện chuyên khoa trực tiếp hỗ trợ tuyến cơ sở, người dân – đặc biệt tại khu vực xa – vẫn được tiếp cận dịch vụ y tế chuyên sâu ngay tại cộng đồng.

"Hoạt động này góp phần cụ thể hóa mô hình chăm sóc sức khỏe theo địa bàn dân cư, tăng cường liên kết giữa bệnh viện và trạm y tế, từng bước xây dựng hệ thống y tế “đa tầng – đa cực – đa trung tâm”, trong đó y tế cơ sở là nền tảng, y tế chuyên sâu là động lực và người dân là trung tâm của mọi hoạt động chăm sóc sức khỏe", PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng thông tin.

Đồng thời PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng kêu gọi người dân tích cực tham gia các điểm khám tầm soát tại địa phương, chủ động kiểm tra sức khỏe định kỳ, đặc biệt đối với trẻ em, người cao tuổi và người có yếu tố nguy cơ. Việc phát hiện sớm các bệnh lý chuyên khoa như bệnh võng mạc, tật khúc xạ, tim bẩm sinh hay ung thư sẽ giúp nâng cao hiệu quả điều trị, giảm biến chứng và góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

THÀNH SƠN