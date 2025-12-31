Bị cáo Lê Trung Khoa bị tuyên phạt 17 năm tù

Hội đồng xét xử kết luận, hành vi của bị cáo Lê Trung Khoa trong vụ án là đặc biệt nguy hiểm, gây hoang mang trong xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Ngày 31-12, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Trung Khoa (sinh năm 1971, quốc tịch Việt Nam; nơi thường trú trước khi xuất cảnh: tại phường Đống Đa, thành phố Hà Nội; hiện ở Cộng hòa Liên bang Đức) cùng 3 bị cáo khác bị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố về cùng tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" theo quy định tại Điều 117, Bộ luật Hình sự.

Tòa đã tuyên phạt bị cáo Lê Trung Khoa 17 năm tù; 3 bị cáo khác trong vụ án này bị Tòa tuyên các mức án: Đỗ Văn Ngà (sinh năm 1977, trú tại xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai) 7 năm tù, Huỳnh Bảo Đức (sinh năm 1984, trú tại phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM) 6 năm 6 tháng tù và Phạm Quang Thiện (sinh năm 1978, trú tại phường Ô Chợ Dừa, thành phố Hà Nội) 5 năm 6 tháng tù về cùng tội danh nêu trên.

Trong số 4 bị cáo, bị cáo Lê Trung Khoa bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ban hành Quyết định truy nã ngày 5-12-2025.

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã kêu gọi bị cáo Lê Trung Khoa ra đầu thú, có mặt tại phiên tòa để thực hiện quyền tự bào chữa theo quy định của pháp luật. Đến nay, bị cáo Khoa không ra đầu thú, Tòa án đã căn cứ quy định pháp luật và tiến hành xét xử vắng mặt bị cáo.

Đối tượng Lê Trung Khoa. Ảnh: BỘ CÔNG AN

Trước đó, các cơ quan tố tụng đã thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật về việc kết thúc điều tra, ra cáo trạng truy tố, đưa vụ án ra xét xử… đối với bị cáo Lê Trung Khoa.

Để đảm bảo quyền được bào chữa cho các bị cáo theo quy định của pháp luật, cơ quan tiến hành tố tụng đã chỉ định các luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo Khoa, Ngà và Đức. Tuy nhiên, tại phiên tòa, 2 bị cáo Ngà và Đức xin tự bào chữa. Riêng bị cáo Phạm Quang Thiện có luật sư bào chữa do gia đình và bị cáo mời.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, từ năm 2016, Lê Trung Khoa đã sử dụng 12 trang, kênh thông tin để đăng tải lên mạng xã hội nhiều bài viết, video clip có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân; bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân; bôi nhọ uy tín, danh dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhằm mục đích chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Trong số các video clip, bài viết do Lê Trung Khoa đăng tải trên mạng xã hội, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã trưng cầu giám định nội dung của 34 video clip và 11 bài viết. Kết quả, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM đã kết luận có 21 video clip và 10 bài viết có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân; bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân.

Mặc dù biết rõ các bài viết đăng tải trên các trang mạng xã hội của Lê Trung Khoa có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân; xúc phạm, bôi nhọ danh dự, uy tín của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp; nhận thức được hành vi của Lê Trung Khoa nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhưng các bị cáo: Đỗ Văn Ngà, Huỳnh Bảo Đức và Phạm Quang Thiện vẫn viết bài, chỉnh sửa các video clip hoặc làm các công việc khác để giúp sức cho Lê Trung Khoa. Trong số 21 video clip và 10 bài viết nêu trên, Đỗ Văn Ngà viết 9 bài; Huỳnh Bảo Đức chỉnh sửa, chèn hình ảnh 4 video clip; Phạm Quang Thiện viết 1 bài.

Hội đồng xét xử nhận định, cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố các bị cáo là có căn cứ, đúng quy định pháp luật.

Hành vi phạm tội của các bị cáo Lê Trung Khoa, Đỗ Văn Ngà, Huỳnh Bảo Đức, Phạm Quang Thiện là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm an ninh quốc gia, ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự xã hội, nhất là trên môi trường mạng.

Các bị cáo là những người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật, nhưng vẫn cố ý thực hiện tội phạm, nhằm mục đích chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Bị cáo Lê Trung Khoa, Đỗ Văn Ngà, Huỳnh Bảo Đức phạm tội nhiều lần với nhiều thông tin xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân hoặc gây chiến tranh tâm lý nên thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng.

Trong đó, bị cáo Lê Trung Khoa giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, lôi kéo các bị cáo khác thực hiện tội phạm, trực tiếp đăng tải, phát tán 21 video clip và 10 bài viết có nội dung vi phạm pháp luật. Các bị cáo Đỗ Văn Ngà, Huỳnh Bảo Đức là những đồng phạm, giúp sức, thực hiện theo chỉ đạo của bị cáo Khoa.

Hội đồng xét xử kết luận, hành vi của các bị cáo trong vụ án là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, gây hoang mang trong xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Vì vậy, cần phải xử lý các bị cáo để thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật, giáo dục riêng đối với các bị cáo và phòng ngừa chung trong xã hội.

Theo TTXVN