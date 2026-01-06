Bị cáo Trần Việt Nga, cựu Cục trưởng An toàn thực phẩm khai về "cơ chế" thu tiền doanh nghiệp

Khai báo tại phiên tòa, bị cáo Trần Việt Nga (cựu Cục trưởng An toàn thực phẩm) cho rằng, mình không gây sức ép tới doanh nghiệp để đòi tiền cơ chế.

Ngày 6-1, tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm 55 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) và nhiều doanh nghiệp liên quan, các bị cáo được yêu cầu trả lời phần thẩm vấn. Tại phiên tòa, cơ quan xét xử tiếp tục làm rõ "cơ chế" thu tiền của doanh nghiệp khi nộp hồ sơ xin cấp các giấy chứng nhận liên quan.

Theo cáo buộc, cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Trần Việt Nga, trong thời gian làm việc đã gây sức ép đối với doanh nghiệp để được chi tiền giải quyết hồ sơ thẩm định giấy xác nhận nội dung quảng cáo.

Bị cáo Trần Việt Nga tại phiên tòa

Tại phần xét hỏi, bị cáo Trần Việt Nga khai từ tháng 11-2016 đến tháng 9-2024 giữ chức Phó Cục trưởng; từ ngày 23-9-2024 đến trước khi bị khởi tố giữ chức Cục trưởng. Trong thời gian làm Phó Cục trưởng, bà được phân công phụ trách Phòng Pháp chế và Hợp tác quốc tế; đến năm 2021 chuyển sang phụ trách công tác thanh tra.

Theo lời khai, từ tháng 8-2018, bị cáo được phân công ký giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên cơ sở hồ sơ do Phòng Giám sát ngộ độc thực phẩm và Truyền thông trình lên. Khi mới nhận nhiệm vụ ký giấy xác nhận quảng cáo, bị cáo từng trao đổi với bị cáo Trần Thị Thu Liễu (cựu chuyên viên) về việc có nên lập đầu mối quản lý tiền “cảm ơn” của doanh nghiệp hay không, cũng như việc “mỗi hồ sơ lãnh đạo cục có được 2 triệu đồng/hồ sơ hay không”. Bị cáo Nga khai, không chỉ đạo, không ép buộc và cũng không yêu cầu chuyên viên thực hiện.

Bị cáo Nga khai trong quá trình ký giấy xác nhận quảng cáo, có 4 chuyên viên gồm Nguyễn Thị Hải Hà, Nguyễn Thị Việt Hà, Phùng Thị Thúy Hà và Trần Thị Lựu đưa tiền cho bị cáo, chủ yếu bằng tiền mặt đựng trong phong bì trắng, đưa trực tiếp tại phòng làm việc; có lúc ghi mã hồ sơ, có lúc không, số tiền mỗi lần không cố định.

Tại phiên tòa, bị cáo Trần Việt Nga thừa nhận, mức thu từ 4 triệu đồng đến hơn 8 triệu đồng/bộ hồ sơ là do các chuyên viên tự thỏa thuận với doanh nghiệp, bị cáo “không biết và không quy định”. Bị cáo cũng nói không yêu cầu mỗi hồ sơ phải đưa bao nhiêu tiền, cho rằng đây là tiền doanh nghiệp “cảm ơn”.

Về số lượng hồ sơ, bị cáo Trần Việt Nga khai trực tiếp ký khoảng 16.000 - 17.000 hồ sơ từ tháng 8-2018. Số tiền nhận được, bị cáo không ghi chép, không thống kê, sử dụng chủ yếu cho chi tiêu cá nhân và gia đình. Trước khi dừng lời, bị cáo Trần Việt Nga thừa nhận việc bị truy tố tội nhận hối lộ là đúng. Tuy nhiên, theo bị cáo, thời điểm đó do nhận thức còn hạn chế, bị cáo chỉ ký khi hồ sơ đầy đủ, đúng quy định, kể cả trường hợp không đưa tiền, hồ sơ vẫn được giải quyết bình thường.

Cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Trần Việt Nga cũng phủ nhận việc cố tình để hồ sơ chậm ký nhằm gây sức ép.

Trong khi đó, bị cáo Trần Thị Thu Liễu khai, hồ sơ giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe được tiếp nhận, giải quyết hoàn toàn trên môi trường điện tử, mọi thao tác xử lý, trả hồ sơ đều được hệ thống ghi nhận, doanh nghiệp có thể theo dõi ai xử lý và lý do bị trả hồ sơ.

Bản thân bị cáo Liễu khai nhận, từ tháng 7-2018, cấp trên của mình là bị cáo Trần Việt Nga phụ trách và ký giấy xác nhận nội dung quảng cáo. Bị cáo Trần Thị Thu Liễu cũng khai, vào một buổi sáng, bị cáo Trần Việt Nga gọi lên phòng làm việc và "nói nhỏ" rằng, mỗi hồ sơ xác nhận nội dung quảng cáo khi ký phải có 2 triệu đồng cho lãnh đạo cục vì các phòng, trung tâm đều có “cơ chế”.

