Cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm: Cáo trạng truy tố tội “Nhận hối lộ” là đúng

Bị cáo Nguyễn Thanh Phong (cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm) cho rằng, thời điểm nhận tiền của doanh nghiệp là do doanh nghiệp "cảm ơn" vì được hỗ trợ trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, chỉ đến khi làm việc với cơ quan điều tra mới biết nhận tiền là sai.

Chiều 5-1, tiếp tục phiên xét xử 55 bị cáo trong vụ án "Nhận hối lộ", Đưa hối lộ" xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), hội đồng xét xử bắt đầu thẩm vấn các bị cáo nguyên là lãnh đạo Cục An toàn thực phẩm.

Theo cáo buộc, trong thời gian từ năm 2018 đến năm 2025, lợi dụng các quy định pháp luật, một số cá nhân là lãnh đạo, cựu lãnh đạo và một số chuyên viên, cán bộ tại các đơn vị chuyên môn thuộc Cục An toàn thực phẩm cùng một số cá nhân, doanh nghiệp đã có hành vi đưa, nhận hối lộ trong các hoạt động: thẩm định cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm; thẩm định giấy xác nhận nội dung quảng cáo; thẩm định, hậu kiểm, cấp giấy chứng nhận GMP (giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu thực hành sản xuất tốt).

Bị cáo Nguyễn Thanh Phong tại phiên tòa

Theo cáo buộc, bị cáo Nguyễn Thanh Phong (cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm) cùng 33 bị can nguyên là lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên của Cục An toàn thực phẩm đã nhận hối lộ của 21 bị can là các cá nhân, doanh nghiệp.

Trong đó, tổng số tiền nhận hối lộ trong hoạt động cấp giấy tiếp nhận là gần 94 tỷ đồng; trong việc cấp giấy xác nhận là hơn 12,7 tỷ đồng; trong việc cấp GMP là hơn 1 tỷ đồng. Cơ quan công tố cũng cáo buộc, bị cáo Nguyễn Thanh Phong nhận hối lộ hơn 43 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thanh Phong thừa nhận hành vi của mình. Trả lời câu hỏi ai là người đưa ra chủ trương nhận tiền doanh nghiệp để giải quyết hồ sơ, bị cáo Phong cho biết, khi phân công cho các đơn vị triển khai nhiệm vụ, ông được báo cáo hiện có 2 trường hợp: có doanh nghiệp tự làm hồ sơ đúng theo quy định; có doanh nghiệp khi nộp hồ sơ đã được hướng dẫn đi, hướng dẫn lại, nhưng còn bất cập.

“Có những doanh nghiệp ít nhân sự, không có bộ phận pháp chế cũng chịu sự điều chỉnh từ Nghị định 15 (Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm), nên khi triển khai rất khó khăn…”, bị cáo Phong nêu.

Từ giải thích trên, bị cáo Nguyễn Thanh Phong cho biết, khi hồ sơ bị trả lại, các doanh nghiệp đã chủ động đề nghị với các chuyên viên hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ đúng theo quy định. Khi chủ tọa hỏi "các khoản tiền nhận từ doanh nghiệp có được phép trong quy định không?", bị cáo Phong đáp rằng “không”.

Cũng theo lời khai của bị cáo Phong, khi cấp dưới báo lên, chưa nói số tiền mà doanh nghiệp đưa là bao nhiêu, thì bị cáo chỉ đạo: “Quan trọng nhất, hồ sơ doanh nghiệp không tự làm được mà có sự hỗ trợ của các anh thì tuyệt đối không được chậm trễ. Với những hồ sơ hỗ trợ, tuyệt đối không vì chuyện hỗ trợ mà hồ sơ không đủ điều kiện cũng được duyệt”.

Các bị cáo tại phiên tòa

Theo cáo buộc, sau khi được các doanh nghiệp đề nghị chi tiền cho các chuyên viên để được cấp giấy chứng nhận trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, bị cáo Nguyễn Thanh Phong đã đồng ý chủ trương đó. Song, tại phiên tòa hôm nay, lời khai của bị cáo Phong thể hiện, tại thời điểm cấp dưới đề nghị, bị cáo không nói là đồng ý với “phương án” đó, mà chỉ nói “các anh muốn làm thế nào thì làm, hồ sơ phải thật chuẩn”.

“Nếu bị cáo không đồng ý cho các nhân viên ở đơn vị thuộc cục thu tiền thì các nhân viên có dám thu tiền không?”, chủ tọa truy vấn. Bị cáo Nguyễn Thanh Phong đáp: “Thưa, không!”. Sau đó, cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm khẳng định, tại thời điểm đó không có thỏa thuận ăn chia với cấp dưới. Chính vì đó, sau này mới có chuyện đơn vị đưa cho bị cáo 2,5 triệu đồng/hồ sơ, có đơn vị đưa 1 triệu đồng, 2 triệu đồng/hồ sơ…

“Tùy các đơn vị đưa, bị cáo không ấn định bao nhiêu tiền. Đối với những hồ sơ bị cáo trực tiếp ký, có đơn vị đưa cho 2,5 triệu đồng/hồ sơ. Hồ sơ không trực tiếp ký, có đơn vị đưa 1-1,5 triệu đồng/hồ sơ”, bị cáo Nguyễn Thanh Phong khai nhận.

Bị cáo Nguyễn Thanh Phong thừa nhận đã nhận tiền từ 3 đơn vị. Việc nhận tiền là không cố định. “Khi nhận tiền, các bạn chỉ nói là tiền của doanh nghiệp đưa, bị cáo nhận trực tiếp tại phòng làm việc. Tổng số tiền bị cáo đã nhận theo kết luận điều tra quy kết là hơn 43 tỷ đồng”, bị cáo Nguyễn Thanh Phong khai và cho biết thêm, trong thời gian trên, đã ký duyệt khoảng 20.000 bộ hồ sơ.

Cho rằng, cáo trạng truy tố bị cáo tội “Nhận hối lộ” là đúng, cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm cho biết: “Tại thời điểm nhận tiền, bị cáo cứ nghĩ rằng nhận hối lộ là việc các hồ sơ đúng quy định mà ép phải chi tiền thì mới là nhận hối lộ, còn hướng dẫn chu đáo cho doanh nghiệp mà doanh nghiệp vẫn đưa tiền là không phải nhận hối lộ. Đây là nhận thức chưa đúng của bị cáo”.

ĐỖ TRUNG