Nhiều cựu cán bộ Cục An toàn thực phẩm bị xét xử vì cáo buộc nhận tiền của doanh nghiệp

55 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) bị đưa ra xét xử sơ thẩm với nhiều tội danh khác nhau. Trong đó, nhiều cựu cán bộ bị cáo buộc nhận tiền của doanh nghiệp để cấp phép nhiều giấy tờ liên quan.

Sáng 5-1, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa 55 bị cáo trong vụ án trên ra xét xử sơ thẩm.

Theo ghi nhận tại phiên tòa, sáng sớm, các bị cáo được xe chuyên dụng đưa tới khu vực xét xử dưới sự giám sát chặt chẽ của lực lượng an ninh.

Lúc 7 giờ 20 phút ngày 5-1, xe đưa các bị cáo tới tòa. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao xác định, Cục An toàn thực phẩm là cục chuyên ngành, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Y tế quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về lĩnh vực an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, trong thời gian từ năm 2018 đến 2025, lợi dụng các quy định của pháp luật, một số cá nhân là lãnh đạo, cựu lãnh đạo và một số chuyên viên, cán bộ tại các đơn vị chuyên môn thuộc Cục An toàn thực phẩm; cùng với một số cá nhân, doanh nghiệp đã có hành vi đưa, nhận hối lộ trong hoạt động thẩm định cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm; thẩm định giấy xác nhận nội dung quảng cáo; thẩm định, hậu kiểm, cấp giấy chứng nhận GMP...

Bị cáo Nguyễn Thanh Phong, cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm được dẫn giải tới tòa. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Bị cáo Nguyễn Thanh Phong

Cơ quan công tố xác định, đối với việc thẩm xét hồ sơ cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm, tại Nghị định 15/NĐ-CP ngày 2-2-2018 của Chính phủ quy định chi tiết về một số điều của Luật An toàn thực phẩm quy định "tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe, phụ gia thực phẩm hỗn hợp có công dụng mới, phụ gia thực phẩm chưa có trong danh mục phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định phải công bố bản đăng ký sản phẩm tại Bộ Y tế".

Tuy nhiên, do Nghị định 15 mới ban hành, có nhiều nội dung mới gây khó khăn cho cá nhân, doanh nghiệp trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, nhất là các yêu cầu liên quan tới cung cấp tài liệu khoa học chứng minh công dụng, liều dùng của sản phẩm.

Bị cáo Trần Việt Nga, cựu Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm

Lợi dụng khó khăn, bất cập nêu trên, các chuyên viên, lãnh đạo đơn vị chuyên môn được phân công gồm Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm; Phòng Quản lý tiêu chuẩn và kiểm nghiệm; Trung tâm Ứng dụng và Đào tạo an toàn thực phẩm đã nhiều lần gửi văn bản yêu cầu các cá nhân, doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ với nội dung chung chung, khó hiểu, kéo dài thời gian hạn cấp giấy tiếp nhận.

Song, để hoàn thiện hồ sơ và cấp giấy tiếp nhận, một số cá nhân, doanh nghiệp làm dịch vụ, đã thỏa thuận, thống nhất với chuyên viên của Cục An toàn thực phẩm về việc đưa tiền chi ngoài cho chuyên viên sau khi được cấp giấy tiếp nhận, với mức trung bình từ 5 đến 10 triệu đồng/hồ sơ.

Việc đưa, nhận tiền trên được các chuyên viên báo cáo với các trưởng phòng và giám đốc trung tâm gồm: Phạm Văn Hinh (cựu Trưởng Phòng Giám sát ngộ độc và thông tin truyền thông), Lê Hoàng (cựu Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm), Đinh Quang Minh (cựu Giám đốc Trung tâm ứng dụng và đào tạo an toàn thực phẩm) để báo cáo ông Nguyễn Thanh Phong biết và đồng ý với chủ trương nhận tiền của các cá nhân, doanh nghiệp.

Những người này sau đó thống nhất cơ chế chia cho lãnh đạo Cục An toàn thực phẩm, lãnh đạo đơn vị chuyên môn và chuyên viên.

Đối với việc thẩm xét hồ sơ cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo, cáo trạng xác định nhiệm vụ thẩm xét hồ sơ được lãnh đạo Cục An toàn thực phẩm giao Phòng Giám sát và Truyền thông thẩm định, tham mưu.

Theo cáo buộc, từ tháng 8-2018, sau khi được ông Nguyễn Thanh Phong phân công ký giấy xác nhận, bà Trần Việt Nga (cựu Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm) đã chỉ đạo Trần Thị Thu Liễu (Phó trưởng Phòng phụ trách của Cục An toàn thực phẩm) quán triệt với các chuyên viên về cơ chế thu tiền chi ngoài mức phí nộp theo quy định của các cá nhân, doanh nghiệp để chuyển cho Nga ít nhất 2 triệu đồng/hồ sơ. Từ đó, các chuyên viên đã trao đổi và đề nghị các cá nhân, doanh nghiệp phải chi tiền trung bình từ 4 đến 9 triệu đồng/hồ sơ.

Các bị cáo được dẫn giải vào phòng xử. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Đối với việc cấp giấy chứng nhận GMP, cáo trạng xác định, để nhà máy được hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe, từ năm 2020 đến 2024, Nguyễn Năng Mạnh (Giám đốc điều hành Công ty MediPhar, Công ty MediUSA) đã thỏa thuận đưa tiền cho Cao Văn Trung (Trưởng Phòng Giám sát và Truyền thông) để Trung đưa cho Nguyễn Thanh Phong, Nguyễn Hùng Long với mục đích nhờ Phong, Long tạo điều kiện, xếp lịch thẩm định sớm, bỏ qua một số tồn tại của công ty để được cấp giấy GMP cho 2 nhà máy của Mạnh.

Bên cạnh đó, trước khi GMP hết hạn, Nguyễn Năng Mạnh tiếp tục đặt vấn đề và đưa tiền cho Trung để nhờ Nguyễn Thanh Phong và Nguyễn Hùng Long sớm thẩm định lại, bỏ qua các sai phạm, thiếu sót của nhà máy trong quá trình thẩm định lại, hậu kiểm để được cấp giấy GMP.

Cáo trạng cáo buộc, lợi dụng nhiệm vụ, quyền hạn trong 3 lĩnh vực nêu trên, từ năm 2018 đến 2024, Nguyễn Thanh Phong cùng 33 bị can nguyên là lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên của Cục An toàn thực phẩm và một số cá nhân liên quan đã nhận hối lộ của 21 bị can là các cá nhân, doanh nghiệp. Trong đó, tổng số tiền nhận hối lộ trong hoạt động cấp giấy tiếp nhận là gần 94 tỷ đồng; trong việc cấp giấy xác nhận là hơn 12,7 tỷ đồng; trong việc cấp GMP là hơn 1 tỷ đồng.

Cơ quan công tố cũng cáo buộc, bị can Nguyễn Thanh Phong trong thời gian trên phạm vào hành vi nhận hối lộ và phải chịu trách nhiệm số tiền nhận hối lộ là hơn 94,8 tỷ đồng. Bị can này được hưởng lợi gần 44 tỷ đồng.

ĐỖ TRUNG