Bị phạt 7,5 triệu đồng vì tàng trữ 500 con chim cu ngói bất hợp pháp

Tối 23-10, Đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 1 (Chi cục Kiểm lâm TPHCM) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng với một cá nhân tàng trữ 500 con chim cu ngói không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Trước đó, ngày 20-10, Đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 1 phát hiện, tại phường Tân Sơn Hòa (TPHCM) có 8 lồng nhựa, bên trong chứa khoảng 500 con chim cu ngói còn sống.

Số tang vật là 500 chim cu ngói được đựng trong các lồng nhựa

Lực lượng chức năng kiểm tra, lập biên bản tang vật và xác minh nguồn gốc của số chim cu ngói trên.

Qua quá trình xác minh, đơn vị xác định chủ của số chim cu ngói trên là một người phụ nữ (trú tại TP Cần Thơ) nên mời đến trụ sở để làm việc. Làm việc với cơ quan, người này không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Chim cu ngói không thuộc danh mục động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm, nhưng việc quản lý, mua bán và vận chuyển phải tuân thủ các quy định của pháp luật

Đội đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính người này với số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi tàng trữ lâm sản trái pháp luật. Đồng thời cơ quan kiểm lâm đã tịch thu khoảng 500 con chim cu ngói để chăm sóc, nuôi dưỡng và thả về tự nhiên.

Theo luật sư Lê Thị Lan Phương, Đoàn Luật sư TPHCM: Chim cu ngói có tên khoa học là Streptopelia tranquebarica humilis, không thuộc danh mục động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ. Tuy nhiên, việc quản lý, mua bán và vận chuyển phải tuân thủ các quy định của pháp luật.

MẠNH THẮNG