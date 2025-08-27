Bị sa thải, Thống đốc FED tuyên bố kiện Tổng thống Donald Trump

Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Lisa Cook. Ảnh: FEDERAL RESERVE

Bà Lisa Cook cho rằng ông Donald Trump không thể cách chức bà vì những cáo buộc gian lận thế chấp chưa được chứng minh, trong bối cảnh nhà lãnh đạo Mỹ liên tục gia tăng áp lực lên FED. Luật sư của bà Lisa Cook, Abbe Lowell, khẳng định cáo buộc này "thiếu bất kỳ cơ sở thực tế hoặc pháp lý nào. Theo Đạo luật Dự trữ Liên bang năm 1913, Tổng thống chỉ có thể sa thải thành viên Hội đồng Thống đốc FED "với lý do chính đáng" - thường được hiểu là hành vi sai trái nghiêm trọng hoặc bỏ bê nhiệm vụ.

Hiện Nhà Trắng lẫn Bộ Tư pháp đều chưa đưa ra phản hồi trước tuyên bố của ông Lowell, trong khi văn phòng truyền thông của FED cũng giữ im lặng về quyết định của ông Donald Trump.

Trước đó, vào tối 25-8 (giờ địa phương), trên mạng xã hội Truth Social , Tổng thống Trump thông báo sa thải bà Lisa Cook vì cáo buộc gian lận vay thế chấp mua nhà, viện dẫn thẩm quyền sa thải các thống đốc FED "có lý do chính đáng", nghĩa là hành vi sai trái hoặc chểnh mảng nhiệm vụ.

PHƯƠNG NAM