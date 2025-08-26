Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại đặc khu Côn Đảo

Chiều 26-8, đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước đã hy sinh tại đặc khu Côn Đảo (TPHCM), nhân dịp Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19-8-1945 – 19-8-2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 – 2-9-2025).

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng đoàn đại biểu đến dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Hàng Dương. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố và lãnh đạo đặc khu Côn Đảo cùng dự lễ viếng.

Đồng chí Trần Lưu Quang cùng các đại biểu dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Hàng Dương. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại Nghĩa trang Hàng Dương, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng đoàn đại biểu đã dành phút mặc niệm, dâng những vòng hoa tươi thắm, thành kính thắp nén hương thơm tưởng nhớ các bậc tiền nhân, các anh hùng liệt sĩ và đồng bào yêu nước vì sự nghiệp giải phóng dân tộc đã vĩnh viễn yên nghỉ trên mảnh đất Côn Đảo thiêng liêng này.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng đoàn đại biểu dâng hương mộ phần các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Suốt chặng đường lịch sử 113 năm (1862-1975), thực dân Pháp và đế quốc Mỹ đã biến Côn Đảo - Hòn Đảo ngọc thiêng liêng của Tổ quốc thành “Địa ngục trần gian” để giam cầm, tra tấn lớp lớp chiến sĩ cách mạng và những người Việt Nam yêu nước.

Trong cuộc chiến khốc liệt ấy, nhiều đồng chí đã hy sinh, có người phải mang thương tật suốt đời, nhưng các chiến sĩ cộng sản và những người yêu nước Việt Nam luôn giữ vững khí tiết, đấu tranh cho đến thắng lợi cuối cùng, để lại tấm gương sáng ngời trong lịch sử dân tộc. Máu đào của các anh hùng, liệt sĩ và đồng bào yêu nước tô thắm lá cờ vinh quang của Đảng, của Tổ quốc.

Đồng chí Trần Lưu Quang thành kính dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền thờ Côn Đảo. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đoàn đại biểu kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ, nguyện tiếp bước truyền thống anh hùng, bất khuất, nhân hậu, thủy chung, cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, xứng đáng với công lao to lớn của đồng bào, đồng chí cả nước đã chiến đấu và anh dũng hy sinh trên mảnh đất Côn Đảo thiêng liêng này.

Đồng chí Trần Lưu Quang và đồng chí Nguyễn Văn Được cùng đoàn đại biểu dâng hương mộ phần các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Sau lễ dâng hương, Bí thư Thành ủy TPHCM cùng đoàn đại biểu đã dâng hương mộ Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Vũ Văn Hiếu, Nhà yêu nước Nguyễn An Ninh và các mộ liệt sĩ.

Tiếp đó, đoàn đến dâng hương mộ Nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lưu Chí Hiếu, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Văn Việt và các mộ liệt sĩ yên nghỉ tại Nghĩa trang Hàng Dương.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang thỉnh hồi chuông 9 tiếng tại Đền thờ Côn Đảo. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đoàn đại biểu cũng đã đến dâng hương tại Đền thờ Côn Đảo. Tại đây, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang thỉnh hồi chuông 9 tiếng.

Sau đó, đoàn dành phút mặc niệm, thành kính dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ và đồng bào yêu nước đã anh dũng chiến đấu, hy sinh trên mảnh đất thiêng liêng Côn Đảo.

Trước đó, đoàn đại biểu đã đến nghĩa trang Hàng Keo dành phút mặc niệm, dâng những vòng hoa tươi thắm, thành kính thắp nén hương thơm tưởng nhớ, tri ân các bậc tiền nhân, các anh hùng liệt sĩ và đồng bào yêu nước vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì lý tưởng cộng sản đã chiến đấu và anh dũng hy sinh nơi mảnh đất Côn Đảo thiêng liêng này.

Sáng mai (27-8), Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng đoàn công tác làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy đặc khu Côn Đảo. Đây là buổi làm việc đầu tiên ở cơ sở của đồng chí Trần Lưu Quang trên cương vị Bí thư Thành ủy TPHCM. Đặc khu Côn Đảo là nơi xa nhất của TPHCM, là địa danh lịch sử thiêng liêng, biểu tượng cao đẹp của ý chí đấu tranh, của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và tinh thần yêu nước nồng nàn của dân tộc Việt Nam.

