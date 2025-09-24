Chiều 24-9, đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM, làm trưởng đoàn đến thăm các cơ sở tôn giáo.

Clip Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang thăm các cơ sở tôn giáo. Thực hiện: VĂN MINH

Đi cùng đoàn có các đồng chí: Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Phạm Hồng Sơn, Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM; Nguyễn Văn Đồng, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TPHCM.

Đến thăm Đại Lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN), Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang gửi lời thăm hỏi và chúc sức khỏe đến Đại lão Hòa thượng.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đến chào và thăm hỏi Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng. Ảnh: VIỆT DŨNG

Sau khi nghe thông tin về tình hình hoạt động của GHPGVN TPHCM, Bí thư Thành ủy TPHCM khẳng định, với tinh thần “hộ quốc an dân”, GHPGVN nói chung, GHPGVN TPHCM nói riêng đã luôn gắn bó, đồng hành trong tiến trình xây dựng, phát triển đất nước và TPHCM.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang và đoàn lãnh đạo TPHCM đến thăm hỏi Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Trần Lưu Quang bày tỏ mong muốn nhận được sự chia sẻ, đồng hành của GHPGVN, Đại Lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, GHPGVN TPHCM trong quá trình xây dựng và phát triển TPHCM.

* Cùng ngày, Bí thư Thành ủy TPHCM và đoàn đến thăm Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận TPHCM.

Tại đây, đồng chí Trần Lưu Quang gửi lời chào, lời thăm hỏi sức khỏe đến Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đến chào và thăm hỏi Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí cũng bày tỏ mong muốn, Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng cùng các giám mục, linh mục, tu sĩ và cộng đồng giáo dân TPHCM tiếp tục đồng hành, đóng góp cho sự phát triển của TPHCM trong thời gian tới.

Đáp từ, Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo TPHCM và khẳng định, cộng đồng giáo dân sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp vì sự phát triển chung của TPHCM và cả nước.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trò chuyện, thăm hỏi Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng. Ảnh: VIỆT DŨNG

* Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang và đoàn cũng đã đến thăm Mục sư Thái Phước Trường, Hội trưởng Tổng Liên hội Hội Thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam). Bí thư Thành ủy TPHCM bày tỏ vui mừng khi nghe Mục sư Thái Phước Trường chia sẻ về việc triển khai xây dựng mới trụ sở Tổng Liên hội Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam).

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang và lãnh đạo TPHCM đến chào và thăm hỏi Mục sư Thái Phước Trường. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Trần Lưu Quang cho biết, những việc liên quan đến chính quyền, TPHCM sẽ hỗ trợ để việc xây dựng trụ sở được nhanh chóng hoàn thành. Đồng thời, Bí thư Thành ủy TPHCM bày tỏ mong muốn Mục sư Thái Phước Trường và các mục sư tiếp tục hướng dẫn tín đồ cùng chung tay chăm lo cho các tầng lớp nhân dân, đóng góp cho sự phát triển của TPHCM và đất nước.

VĂN MINH