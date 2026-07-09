Biến cố liên tiếp ập xuống vợ chồng nghèo

Đầu tháng 5-2026, khi đang là bảo vệ cho một công ty tại phường Long Khánh (TP Đồng Nai), ông Sáng bất ngờ bị đột quỵ. Sau nhiều ngày điều trị, ông giữ được tính mạng nhưng bị liệt nửa người. Từ một lao động chính trong gia đình, ông phải nằm một chỗ, mọi sinh hoạt đều cần người hỗ trợ.

Biến cố liên tiếp ập tới gia đình ông Sỳ Voòng Sáng (xã Châu Đức). Ảnh: TRÚC GIANG

Khi chồng đổ bệnh, bà Nga trở thành chỗ dựa duy nhất của gia đình. Không có việc làm ổn định, bà nhận đủ công việc thời vụ, từ làm cỏ, chăm sóc vườn cây đến thu hoạch nông sản, miễn có việc để kiếm tiền lo thuốc men cho chồng và trang trải cuộc sống. Thế nhưng, giữa tháng 6-2026, trong lúc làm thuê trên rẫy, bà Nga không may bị trượt ngã, gãy chân. Giờ đây, hai vợ chồng, một người nằm liệt giường, một người ngồi xe lăn.

Người con trai duy nhất của ông bà buộc phải nghỉ việc để về chăm sóc cha mẹ. Trước mắt gia đình là chặng đường rất khó khăn. Gia đình ông Sáng rất mong nhận được sự sẻ chia của các nhà hảo tâm để có thêm điều kiện điều trị và ổn định cuộc sống.

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TRÚC GIANG