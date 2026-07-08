Ngày 8-7, tại Trạm Y tế Thanh Thủy, xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An, Cục Quân y (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng Việt Nam) phối hợp Cục Quân y (Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng Lào) tổ chức chương trình khám, chữa bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho người dân khu vực biên giới Việt Nam - Lào.

Cán bộ quân y hướng dẫn nhân dân đến khám chữa bệnh

Đây là một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3.

Video: Khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân khu vực biên giới Việt Nam - Lào

Phát biểu tại chương trình, lãnh đạo Cục Quân y hai nước khẳng định, hoạt động khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí không chỉ góp phần chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân khu vực biên giới, mà còn thể hiện trách nhiệm, tình cảm của quân đội hai nước đối với đồng bào vùng biên.

Hoạt động này cũng góp phần vun đắp mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào; đồng thời là dịp để đội ngũ quân y hai nước trao đổi chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao trình độ nghiệp vụ, tăng cường khả năng phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ.

Bác sĩ quân y khám bệnh cho người dân

Ngay sau lễ khai mạc, các tổ chuyên môn của Quân y Việt Nam, Quân y Lào và lực lượng y tế địa phương đồng loạt triển khai khám, chữa bệnh cho người dân.

Các nội dung khám gồm: nội, ngoại, mắt, răng - hàm - mặt, tai - mũi - họng, sản phụ khoa, nhi khoa; thực hiện siêu âm, điện tim, xét nghiệm, chụp X-quang; cấp thuốc miễn phí, tư vấn sức khỏe và hướng dẫn điều trị cho người dân.

Bác sĩ quân y khám bệnh cho người dân

Dịp này, lãnh đạo quân y hai nước cùng các đại biểu đã tham quan các khu vực khám bệnh, động viên đội ngũ y, bác sĩ và thăm hỏi người dân đến khám, điều trị.

Cán bộ quân y hướng dẫn nhân dân đến khám chữa bệnh

Theo kế hoạch, ngày 9-7, đoàn công tác tiếp tục tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho nhân dân Lào tại Trạm Y tế Xốp Tờng, cụm bản Nậm On, huyện Xay Chăm Phon, tỉnh Bô Ly Khăm Xay, Lào.

DƯƠNG QUANG - HẢI THƯỢNG