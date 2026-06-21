Nhịp cầu nhân ái

Phiên chợ 0 đồng phục vụ người bệnh

SGGPO

Sáng 21-6, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức tổ chức Phiên chợ 0 đồng lần thứ 15, phục vụ người bệnh và thân nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Phiên chợ 0 đồng lần thứ 15 với chủ đề “Kết nối sẻ chia, gửi trao hy vọng”, viết tiếp những câu chuyện của hy vọng về lòng nhân ái, sẻ chia đến với người bệnh đang điều trị tại bệnh viện và những thân nhân gặp khó khăn trong cuộc sống.

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Đại diện Hội Nữ doanh nhân TPHCM trao bảng tượng trưng số tiền hỗ trợ tại Phiên chợ 0 đồng

Phiên chợ 0 đồng lần thứ 15 được tài trợ bởi nhiều cá nhân, đơn vị, tổ chức, bao gồm 35 gian hàng với hơn 6.000 phần quà là những vật dụng thiết yếu, quần áo, nhu yếu phẩm... trao đến hơn 300 bệnh nhân và thân nhân có hoàn cảnh khó khăn đang chăm sóc người bệnh tại bệnh viện. Qua đó, thể hiện trách nhiệm của cả cộng đồng chung tay, góp sức giúp người bệnh chiến thắng bệnh tật.

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Gian hàng áo ấm tặng bệnh nhân và thân nhân có hoàn cảnh khó khăn

Phát biểu khai mạc phiên chợ, TS-BS - CKII Vũ Trí Thanh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức nêu bật ý nghĩa của phiên chợ 0 đồng; bày tỏ tình cảm và tri ân đến các đơn vị, tổ chức, nhà hảo tâm luôn rộng mở bằng tấm lòng, tình thương và sự quan tâm, cộng đồng trách nhiệm với bệnh viện chăm sóc người bệnh và thân nhân có hoàn cảnh khó khăn.

HOÀI NAM

Từ khóa

Phiên chợ 0 đồng lần thứ 15 chung tay góp sức giúp người bệnh

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