Sẻ chia với người bệnh nghèo

Không có bảo hiểm y tế (BHYT), một ca bệnh nặng có thể đẩy người bệnh và gia đình vào cảnh bấp bênh, thậm chí tuyệt vọng. Sự hỗ trợ của đơn vị công tác xã hội bệnh viện và nhà hảo tâm đã giúp quá trình điều trị ấy không bị gián đoạn.

Bế tắc vì bệnh tật

Tháng 5-2026, chị H.N.M. (34 tuổi, ngụ phường Tân Thuận, TPHCM) đột ngột khó thở khi mang song thai ở tuần 35. Tại bệnh viện chuyên khoa sản, các bác sĩ tiến hành mổ bắt con an toàn nhưng chị M. bất ngờ ngưng tim, phải chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy. Lúc này, chị M. nguy kịch vì suy tim, tổn thương thận cấp, viêm phổi, buộc phải hồi sức bằng các kỹ thuật hiện đại để níu giữ sự sống. Chi phí điều trị ước tính lên đến hàng trăm triệu đồng do người bệnh không có BHYT.

Biến cố bất ngờ khiến bà Hoàng Thị Hoa (mẹ chị M.) bàng hoàng. Chị M. làm lao động tự do, còn bà Hoa bán vé số mưu sinh. Vì cuộc sống khó khăn, gia đình chưa từng nghĩ đến việc mua BHYT. Giờ đây, bà vừa chăm con lại vừa nuôi cháu, hoàn toàn không có khả năng chi trả viện phí.

Nhân viên Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Chợ Rẫy làm thủ tục mua giúp BHYT cho người bệnh.

﻿ẢNH: BVCC

Ngay lập tức, các bác sĩ khoa Nội tim mạch, Bệnh viện Chợ Rẫy liên hệ Phòng Công tác xã hội để tìm hướng gỡ khó cho gia đình người bệnh. Ngay khi xác minh được thông tin, Phòng Công tác xã hội tiến hành mua BHYT tặng chị M. Tuy vậy, do chị M. mua BHYT lần đầu nên phải sau 30 ngày mới có hiệu lực. Chi phí điều trị trong thời gian chờ đợi lên đến 400 triệu đồng.

Một lần nữa, bệnh viện kêu gọi sự sẻ chia từ các nhà hảo tâm. Bà Hoa nghẹn ngào chia sẻ: “Tôi vô cùng biết ơn! Không có thẻ BHYT và hỗ trợ của xã hội, gia đình chúng tôi không biết phải làm gì để cứu M.”.

Cách đó ít tháng, anh H.H.M. (tỉnh Cà Mau) được chuyển đến khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Chợ Rẫy do bị tai nạn giao thông. Chi phí điều trị trĩu nặng với gia đình, còn anh M. không có khả năng mua BHYT để theo đuổi điều trị lâu dài. Hơn thế nữa, người bệnh cũng không thể bỏ dở điều trị để về quê làm thủ tục đăng ký BHYT.

Nắm bắt được tình hình, Phòng Công tác xã hội đã nhanh chóng kết nối để mua giúp BHYT cho anh M.. Thao tác thực hiện trực tuyến trong khoảng 15 phút, với yêu cầu người bệnh có CCCD và tài khoản định danh điện tử VNeID mức 2. Một lần nữa, khoản chi phí này được nhà hảo tâm hỗ trợ.

Nhờ tiên phong ứng dụng chuyển đổi số, vận dụng hiệu quả việc tích hợp BHYT vào CCCD, Bệnh viện Chợ Rẫy đã giúp hàng loạt người bệnh nội trú có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận “tấm thẻ” an sinh kịp thời.

Không để người bệnh đứt quãng điều trị

Là người thường xuyên tiếp xúc với người bệnh nghèo, ThS Lê Minh Hiển, Trưởng Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Chợ Rẫy, luôn nỗ lực tìm cách để gỡ khó cho các hoàn cảnh bế tắc. Nhiều trường hợp nguy kịch được cứu chữa thành công nhưng đối mặt với chi phí khổng lồ, lên đến hàng trăm triệu đồng hoặc cả tỷ đồng do người bệnh không tham gia BHYT.

Trong 1 năm áp dụng mô hình mới, bệnh viện đã mua giúp BHYT cho 159 người bệnh, với tổng số tiền hơn 196 triệu đồng từ nguồn hỗ trợ của nhà hảo tâm. Việc BHYT được tích hợp vào CCCD đã mở ra một bước chuyển mới, thủ tục trở nên gọn nhẹ và dễ tiếp cận hơn. Nhờ đó, bệnh viện thuận lợi mua giúp BHYT cho người bệnh có hộ khẩu trên phạm vi toàn quốc.

Tuy nhiên, trong trường hợp người bệnh mua BHYT lần đầu thì phải chờ 30 ngày sau BHYT mới có hiệu lực. Trong thời gian này, viện phí vẫn là gánh nặng đáng kể, cần đến lòng tương thân tương ái của cộng đồng.

“Khả năng gánh đỡ của BHYT giúp người bệnh không từ bỏ việc điều trị, nhất là với bệnh hiểm nghèo. Chúng tôi chỉ cố gắng để người dân, người bệnh tiếp cận hiệu quả các chính sách an sinh, không để ai bị bỏ lại phía sau”, ThS Lê Minh Hiển tâm sự.

Hiện nay, hoạt động này đã được nhân rộng tại một số cơ sở y tế ở Hà Nội, Cần Thơ, Đà Nẵng… ThS Lưu Hoàng Linh, Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện E (Hà Nội), chia sẻ, mô hình mới mang lại hiệu quả thiết thực và khả năng duy trì bền vững, giúp tối ưu hóa quy trình hỗ trợ người bệnh một cách chủ động, nhanh chóng.

Theo đại diện Bảo hiểm xã hội TPHCM, mô hình bệnh viện hỗ trợ người bệnh nội trú tiếp cận và tham gia BHYT là giải pháp thiết thực, phù hợp với yêu cầu cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số hiện nay. Mô hình tạo thuận lợi tối đa cho người bệnh và góp phần mở rộng độ bao phủ, hướng tới mục tiêu BHYT toàn dân. Trong những năm qua, Bảo hiểm xã hội TPHCM luôn kiên trì định hướng lấy người dân làm trung tâm phục vụ, đồng thời chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ sở y tế để tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, quy trình và hạ tầng công nghệ. Qua đó, nhiều mô hình linh hoạt và sáng tạo đã được triển khai, đưa chính sách BHYT vào thực tiễn một cách hiệu quả, sát với nhu cầu của người dân.

MINH KHUÊ