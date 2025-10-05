Cấp tập ứng phó bão số 11 trước giờ G: Nhiều địa phương cho học sinh nghỉ học, cấm biển, xả nước hồ chứa

Tối 5-10, khi Hà Nội vẫn còn oi nóng, cơ quan khí tượng cảnh báo mưa đặc biệt lớn, có nơi trên 400mm sẽ trút xuống trung du và miền núi Bắc Bộ trong đêm nay đến ngày 7-10. Bão số 11 (Matmo) đã áp sát bờ, nhiều địa phương đồng loạt kích hoạt kịch bản ứng phó, trong đó có nghỉ học diện rộng, cấm biển và điều tiết xả lũ các hồ thủy điện.

Bão áp sát Móng Cái, cường độ giảm nhưng vùng ảnh hưởng mở rộng

Theo cập nhật của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, tâm bão số 11 đã di chuyển nhanh hơn và áp sát gần bờ hơn so với buổi trưa cùng ngày.

Vị trí tâm bão số 11 lúc 17 giờ và khu vực sẽ đổ bộ theo mô hình của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia

Còn theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, đến 17 giờ ngày 5-10, tâm bão số 11 đã ở vị trí khoảng 21 độ vĩ Bắc - 109,8 độ kinh Đông, chỉ còn cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 210km về phía Đông Đông Nam.

Vị trí tâm bão số 11 vào 0 giờ ngày 6-10 theo mô hình của Hoa Kỳ

Bão đã đi vào Vịnh Bắc Bộ, cường độ giảm nhẹ xuống cấp 12, giật cấp 15, tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với vận tốc 20-25km/giờ. Dự kiến rạng sáng 6-10, tâm bão sẽ vào đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), cách Móng Cái khoảng 50km về phía Đông Bắc, cường độ còn cấp 8-9, giật cấp 11.

Tuy giảm cường độ, vùng rủi ro thiên tai cấp 3 đã mở rộng, bao gồm ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên, tỉnh Lạng Sơn và cả phía Đông tỉnh Cao Bằng.

Cảnh báo mưa cực lớn, nguy cơ lũ quét, sạt lở cao

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia tiếp tục cảnh báo: Từ đêm 5 đến hết ngày 7-10, khu vực trung du và miền núi Bắc bộ có mưa rất to, lượng phổ biến 150-250mm, nhiều nơi trên 400mm. Trong khi đó, một số nơi ở Bắc Trung bộ và Nam Trung bộ chiều 5-10 đã có mưa nhưng chưa lớn, phổ biến dưới 30mm, một vài nơi như thủy điện Hủa Na (Nghệ An) và Cát Tiên (Lâm Đồng) có mưa 38-84mm.

Xả lũ khẩn cấp, cấm biển toàn vùng Đông Bắc

Hiện các hồ thủy điện lớn như Hòa Bình, Sơn La, Thác Bà, Tuyên Quang đều tăng xả điều tiết lũ. Trong đó, hồ Hòa Bình ghi nhận lưu lượng nước về tăng mạnh, đạt 3.169m³/giây.

Theo Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai, cập nhật đến 17 giờ hôm nay, 4 địa phương gồm: Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên và Ninh Bình vẫn duy trì lệnh cấm biển, tạm dừng toàn bộ hoạt động tàu thuyền. Số liệu đến 16 giờ 30 cùng ngày cho thấy, chỉ còn 53 tàu với 280 lao động đang trên đường vào bờ, giảm mạnh so với con số hơn 1.500 tàu buổi sáng.

Công an tỉnh Ninh Bình huy động lực lượng tham gia hỗ trợ gia cố đê kè sông biển ở phía Đông Nam tỉnh Ninh Bình. Ảnh: CACC

Nghỉ học diện rộng, chuyển sang làm việc trực tuyến

Trước dự báo ngày 6-10 bão số 11 đổ bộ khu vực Đông Bắc bộ, gây mưa to ở miền Bắc, nhiều địa phương đã có chỉ đạo cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn:

Hà Nội: Cho toàn bộ 2,3 triệu học sinh các cấp nghỉ học ngày 6-10, chuyển sang dạy học trực tuyến. Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng đã chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức làm việc trực tuyến trong ngày này.

Quảng Ninh: Các trường được chỉ đạo tạm dừng dạy học trực tiếp, có thể chuyển sang trực tuyến trong thời gian bão ảnh hưởng.

Hải Phòng: Các cơ sở giáo dục được chủ động quyết định việc nghỉ học, nhưng phải thông báo cho phụ huynh trước 21 giờ ngày 5-10.

Ninh Bình: Hướng dẫn các trường chủ động cho học sinh nghỉ học khi có gió mạnh, mưa to, ngập úng hoặc sạt lở xảy ra.

Đây được đánh giá là bước chuẩn bị chủ động, kịp thời sau bài học từ bão số 10 ngày 30-9, khi mưa lớn gây ngập úng, giao thông hỗn loạn và thông báo nghỉ học bị đưa ra quá muộn.

PHÚC VĂN