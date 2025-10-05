Các lực lượng khẩn trương ứng phó cơn bão số 11

Trước diễn biến phức tạp của bão số 11, trưa nay, 5-10, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã ban hành công điện khẩn yêu cầu 14 tỉnh, thành ở miền Bắc, các bộ, ngành liên quan... triển khai ngay biện pháp phòng chống bão theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 186/CĐ-TTg ngày 4-10-2025.

Công điện này được ban hành sau khi Cục Khí tượng - thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) báo cáo sáng nay, 5-10, tâm bão số 11 chỉ còn cách Quảng Ninh khoảng 420km về phía Đông Đông Nam với sức gió mạnh cấp 12-13, giật cấp 16.

Cập nhật tâm bão số 11 qua ảnh vệ tinh lúc 10 giờ ngày 5-10. Nguồn: Z.E

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia dự báo, từ đêm nay 5-10 đến trưa mai 6-10, bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực từ Quảng Ninh đến Hưng Yên và Lạng Sơn, gây gió mạnh cấp 8-10, giật 11-12 kèm mưa lớn diện rộng

Trong công điện, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia yêu cầu các địa phương: Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ và Hà Nội theo dõi chặt diễn biến bão, chủ động sơ tán dân ở vùng nguy hiểm, cấm tàu thuyền ra khơi, bảo đảm an toàn cho khu du lịch ven biển và hạ tầng thiết yếu.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành được quyền quyết định cho học sinh nghỉ học hoặc tạm dừng sản xuất tại các khu vực có nguy cơ cao.

Công an tỉnh Tuyên Quang hỗ trợ nhân dân gặt lúa chạy bão số 11. Ảnh: CACC

Ban chỉ đạo cũng giao Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các địa phương huy động lực lượng cứu hộ cứu nạn sẵn sàng ứng phó mọi tình huống.

Ban chỉ đạo đề nghị các lực lượng (quan trắc khí tượng, bảo vệ đê điều, phòng chống úng lụt, cứu hộ - cứu nạn…) trực ban nghiêm túc và báo cáo thường xuyên để ban chỉ đạo quốc gia kịp thời chỉ đạo ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do bão số 11 gây ra.

PHÚC HẬU