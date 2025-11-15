Bảo tàng Quốc hội tiếp nhận tác phẩm nghệ thuật điêu khắc ánh sáng "Sức mạnh của lòng dân"

Chiều 15-11, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự lễ tiếp nhận tác phẩm nghệ thuật điêu khắc ánh sáng "Sức mạnh của lòng dân", do nghệ nhân Bùi Văn Tự trao tặng Bảo tàng Quốc hội Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp nhận tác phẩm nghệ thuật điêu khắc ánh sáng "Sức mạnh của lòng dân" do nghệ nhân Bùi Văn Tự trao tặng Bảo tàng Quốc hội Việt Nam

Đây là sự kiện có ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc hội Việt Nam (6-1-1946 - 6-1-2026), chào mừng kỳ họp thứ 10 của Quốc hội và chuẩn bị khai trương Bảo tàng Quốc hội Việt Nam.

Tác phẩm điêu khắc ánh sáng "Sức mạnh của lòng dân" tái hiện khoảnh khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh bỏ lá phiếu đầu tiên trong cuộc tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam, ngày 6-1-1946 - sự kiện mở đầu của nền dân chủ của nước Việt Nam độc lập. Tác phẩm là sự kết hợp hài hòa giữa giá trị lịch sử và nghệ thuật, thể hiện sinh động mối quan hệ khăng khít giữa lãnh tụ và nhân dân, đồng thời tôn vinh sức mạnh đoàn kết, lòng yêu nước và ý chí làm chủ đất nước của dân tộc.

Nghệ nhân Bùi Văn Tự giới thiệu về tác phẩm nghệ thuật điêu khắc ánh sáng "Sức mạnh của lòng dân"

Tác phẩm "Sức mạnh của lòng dân" cao 1.946mm, thể hiện năm tổ chức cuộc tổng tuyển cử đầu tiên; rộng 80cm - dấu mốc kỷ niệm 80 năm Quốc hội Việt Nam. Với hình tượng 18 chim Lạc bay trên nền mây, biểu trưng cho 18 đời Vua Hùng, tác phẩm gợi lên khát vọng vươn cao, vươn xa của dân tộc trong suốt chiều dài lịch sử. Ở vị trí trung tâm là Quốc huy nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, biểu tượng của sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, của độc lập, tự do và chủ quyền quốc gia.

Khi ánh sáng chiếu rọi đến cự ly 2.025mm so với tác phẩm, bóng đổ của tác phẩm tái hiện hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh bỏ lá phiếu đầu tiên trong cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội khóa I năm 1946. Khi ánh sáng di chuyển, bóng của Quốc huy hiện lên rõ nét, hòa quyện cùng tạo hình tác phẩm để truyền tải thông điệp "Sức mạnh của lòng dân".

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu tại lễ tiếp nhận tác phẩm nghệ thuật điêu khắc ánh sáng "Sức mạnh của lòng dân" do nghệ nhân Bùi Văn Tự trao tặng Bảo tàng Quốc hội Việt Nam

Tác phẩm sử dụng chất liệu chủ đạo là đồng và sắt, lấy cảm hứng từ lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Nước nhà giành lại nhờ gan sắt/ Sự nghiệp làm nên bởi chữ đồng" (Trong bài thơ “Chơi Trăng”, được Bác viết ngày 21-8-1942 - PV). Khoảng cách ánh sáng là 2.026 mm cũng là biểu tượng hướng tới chặng đường 80 năm Quốc hội đồng hành với sự nghiệp phát triển đất nước.

ANH PHƯƠNG