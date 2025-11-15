Di sản kéo co lớn mạnh sau một thập kỷ được UNESCO ghi danh

Thực hành di sản kéo co tại Long Biên, Hà Nội

Sự kiện nằm trong khuôn khổ Festival Thăng Long - Hà Nội, đánh dấu 10 năm di sản được UNESCO ghi danh, khẳng định sức sống bền vững của di sản, sự lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống đương đại và vai trò quan trọng của văn hóa trong kết nối cộng đồng, xây dựng hòa bình, hợp tác giữa các dân tộc.

Phó Giám đốc Sở VH-TT Hà Nội Lê Thị Ánh Mai nhấn mạnh: “Hội thảo hôm nay là diễn đàn quan trọng để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, đánh giá kết quả đạt được và định hướng hợp tác trong giai đoạn mới".

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Long Biên Nguyễn Mạnh Hà khẳng định, với người dân Long Biên, nghi thức kéo co ngồi không chỉ là trò chơi dân gian, mà là một nghi lễ tín ngưỡng thiêng liêng, phản ánh khát vọng chống lũ, trị thủy, cầu cho Quốc thái dân an, mùa màng tươi tốt.

"Tiếng vang lên trong lễ hội là biểu tượng của tinh thần đoàn kết và sức mạnh cộng đồng”, Chủ tịch HĐND phường Long Biên nhấn mạnh.

Quang cảnh hội thảo

Tại hội thảo, TS Lê Thị Minh Lý, Phó Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Việt Nam cho biết, trong 10 năm qua, cộng đồng kéo co Việt Nam đã phát triển lớn mạnh, lan tỏa giá trị và thương hiệu, trở thành trung tâm kết nối trong nước và quốc tế.

Từ chỗ chỉ có 6 cộng đồng được đưa vào hồ sơ năm 2015, đến nay đã có thêm 4 cộng đồng nữa được phát hiện, nghiên cứu và sẽ đề xuất bổ sung. “Các cộng đồng hiểu rằng di sản là của chính họ, là lời nhắn gửi của cha ông, vì thế ra sức gìn giữ một cách tự nguyện”, bà nhấn mạnh.

Hội thảo cũng ghi nhận sự hợp tác quốc tế với các cộng đồng kéo co Hàn Quốc, Campuchia, Philippines. Park Woenmo, chuyên gia về di sản văn hóa phi vật thể khu vực châu Á - Thái Bình Dương khẳng định: “Việc ghi danh kéo co không chỉ bảo vệ di sản, mà còn thiết lập mô hình hợp tác quốc tế dựa trên cộng đồng, vừa tôn trọng đặc thù địa phương, vừa thúc đẩy chia sẻ kinh nghiệm giữa các quốc gia”.

Hội thảo là minh chứng sống động cho cam kết bảo tồn, phát huy di sản văn hóa phi vật thể, góp phần gìn giữ bản sắc dân tộc và thúc đẩy giao lưu văn hóa quốc tế trong thời đại mới.

