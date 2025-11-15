Ra mắt MV "Blue Light Yokohama" phiên bản Việt - Nhật

Một dự án âm nhạc ngoại giao đầy ý nghĩa mang tên "Blue Light Yokohama" đang thu hút sự chú ý như một biểu tượng gắn kết hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Thống đốc tỉnh Kanagawa Kuroiwa Yuji hát tiếng Việt trong MV "Blue Light Yokohama". Ảnh: BETORAKU

Qua giai điệu J-Pop kinh điển cùng ca từ Việt- Nhật, MV truyền đi thông điệp sâu sắc về sự kết nối con người hai quốc gia.

Theo Hiệp hội Văn hóa Nghệ thuật Truyền thống Việt Nam tại Nhật Bản (Betoraku), MV Blue Light Yokohama là tác phẩm nghệ thuật sinh ra từ tình yêu và sự trân trọng mà Thống đốc tỉnh Kanagawa Kuroiwa Yuji dành cho Việt Nam, với sự phối hợp thực hiện của tỉnh Kanagawa.

Dự án có sự tham gia của các đơn vị đồng hành gồm: Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, Hiệp hội Betoraku và Hội Cựu sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội tại Nhật Bản (BKS).

Blue Light Yokohama vốn là ca khúc thân thuộc với nhiều thế hệ người Nhật. Trong MV Blue Light Yokohama phiên bản mới, Thống đốc Kanagawa hát bằng tiếng Việt - một cử chỉ chan chứa tình thân và chân thành, với mong muốn cùng bạn bè Việt Nam đồng hành lan tỏa văn hóa và cảm xúc.

Sự kết hợp nghệ thuật này đã góp phần lan tỏa tình hữu nghị Việt - Nhật, tôn vinh mối quan hệ hợp tác giữa tỉnh Kanagawa - Yokohama và Việt Nam.

Thống đốc tỉnh Kanagawa Kuroiwa Yuji tham gia dự án MV "Blue Light Yokohama". Ảnh: BETORAKU

Link YouTube MV: https://youtu.be/9qsoLMn4-F8

Blue Light Yokohama quảng bá vẻ đẹp của Kanagawa – Yokohama, với những biểu tượng như Minato Mirai, Tòa thị chính, Công viên Yamashita, và Lễ hội Việt Nam tại Yokohama. Thông tin về MV Blue Light Yokohama bản tiếng Việt đã nhanh chóng thu hút 1,52 triệu lượt xem sau 2 ngày xuất hiện trên báo Kanagawa.

PHƯƠNG NAM