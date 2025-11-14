Hội thi “Thuyết minh viên giỏi” năm 2025: Lan tỏa giá trị di sản văn hóa

Hướng tới Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23-11), ngày 14-11, tại Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật và Thể thao Bà Rịa - Vũng Tàu (Phường Bà Rịa, TPHCM), Sở VH-TT TPHCM tổ chức Hội thi “Thuyết minh viên giỏi” năm 2025. Sự kiện thu hút 13 đội đến từ các xã, phường và đơn vị hoạt động văn hóa trên địa bàn.

Ban tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đội tham dự

Thông qua phần thi thuyết minh, các thí sinh giới thiệu sinh động nhiều di sản tiêu biểu của tỉnh như: Nhà Tròn Bà Rịa, địa đạo Long Phước, căn cứ Minh Đạm, nhà lưu niệm Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu, Nhà tù Côn Đảo... cùng các di sản phi vật thể đặc sắc như: Lễ giỗ Bà Phi Yến, lễ hội Dinh Cô, Nghinh Ông Đình Thắng Tam...

Các đại biểu tham dự hội thi

Sự xuất hiện của các di sản quen thuộc giúp cuộc thi thêm phần hấp dẫn, cho thấy vai trò then chốt của đội ngũ thuyết minh viên trong việc kết nối di sản với cộng đồng thông qua cách tiếp cận gần gũi, mềm mại và hiệu quả.

Bên cạnh đó, phần thi “Rung chuông vàng” diễn ra sôi nổi với hệ thống câu hỏi bao quát kiến thức lịch sử, bảo tồn di sản, quy định pháp luật và nghiệp vụ bảo tàng, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ làm công tác di sản tại cơ sở.

Phần thi thuyết minh về di sản phi vật thể lễ hội Dinh Cô của xã Long Hải đạt giải nhất

Ban tổ chức đánh giá, hội thi không chỉ là sân chơi chuyên môn mà còn là dịp để lực lượng công chức, viên chức ngành văn hóa giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, qua đó nâng cao chất lượng tuyên truyền, phát huy hiệu quả công tác bảo tồn di sản văn hóa trong bối cảnh mới.



Phần thi thuyết minh của phường Phú Mỹ

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao 2 giải nhất cho Bảo tàng – Thư viện Bà Rịa Vũng Tàu và xã Long Hải; cùng các giải nhì, ba, khuyến khích và các giải phụ như: Thuyết minh hay nhất, Bài viết hay nhất, Rung chuông vàng xuất sắc nhất.

TRÚC GIANG