Bình Dương: Hàng trăm cán bộ, công chức tham dự hội nghị trực tuyến vận hành thử nghiệm các nền tảng số

Tại điểm cầu Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương có ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương và lãnh đạo các sở ngành, đơn vị.

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương tham dự tại điểm cầu UBND tỉnh

Tại nhiều điểm cầu các xã phường, có các đồng chí dự kiến đảm nhận chức vụ Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND cấp xã, phường chủ trì, cùng đông đảo cán bộ, công chức tham dự hội nghị.

Chủ tịch UBND TP Dĩ An Võ Văn Hồng phát biểu báo cáo Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên

Phát biểu báo cáo trước hội nghị tại điểm cầu Đảng ủy phường Dĩ An, đồng chí Võ Văn Hồng, Chủ tịch UBND TP Dĩ An (bố trí chức vụ Bí thư Đảng ủy phường Dĩ An) cho biết đã chuẩn bị chu đáo cho việc vận hành cấp phường mới, trong đó nhóm vấn đề được đặc biệt quan tâm là trung tâm phục vụ hành chính công. Kết quả, sau khoảng 10 ngày vận hành thử nghiệm, đến nay đã tiếp nhận, xử lý khoảng 4.000 hồ sơ ở tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền.

Đông đảo cán bộ, công chức viên chức phường Dĩ An tham dự hội nghị

Về cơ sở vật chất, phường Dĩ An mới được tiếp nhận từ Thành ủy, UBND TP trước đây để bố trí trụ sở làm việc của Đảng ủy, UBND và hệ thống chính trị. Đến nay, Cán bộ công chức viên chức, người lao động của thành phố rất phấn khởi khi nhận nhiệm vụ tại phường mới với quyết tâm cao khi thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Phường Dĩ An mới là địa bàn có diện tích rộng nhất của tỉnh Bình Dương với dân số rất đông (khoảng 227.000 người), là khu vực phát triển trọng điểm phía Nam tỉnh, lực lượng lao động khá trẻ và dồi dào.

Lãnh đạo phường Dĩ An quyết tâm tiếp tục phát triển vì cái chung của cả nước, góp phần thắng lợi cho quá trình vận hành cấp xã phường mới và hợp nhất với TPHCM.

