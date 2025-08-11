Đà Nẵng yêu cầu chấn chỉnh 4 chi nhánh đăng ký đất đai

Chính trị

Văn phòng UBND TP Đà Nẵng vừa có văn bản gửi các sở ngành và các xã phường về tình hình giải quyết thủ tục hành chính trên hệ thống thông tin giải quyết TTHC TP Đà Nẵng từ ngày 4 đến ngày 8-8. 

Người dân làm thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính TP Đà Nẵng. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Theo đó, từ ngày 4 đến ngày 8-8, trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) của TP Đà Nẵng, có 63 cơ quan, đơn vị hoàn thành đầy đủ 3/3 tiêu chí theo yêu cầu của Trung ương.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Quang Bửu đã ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của các đơn vị này, đồng thời đề nghị tiếp tục duy trì và triển khai đồng bộ giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu theo quy định.

Bên cạnh đó, có 4 đơn vị không đạt đủ 3 tiêu chí của Trung ương gồm: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Khu vực 9, Khu vực 17, Khu vực 18 và Khu vực 19. UBND thành phố phê bình Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Khu vực 9, Khu vực 17, Khu vực 18 và Khu vực 19 và yêu cầu Giám đốc Sở NN-MT tăng cường chỉ đạo, khắc phục.

“Các tiêu chí trong giải quyết thủ tục hành chính theo Nghị quyết 57 của Trung ương gồm: tỷ lệ đúng hạn với 99%, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến với 80% và tỷ lệ thanh toán trực tuyến với 60%”, đại diện Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho biết thêm.

Văn phòng UBND thành phố (Trung tâm Phục vụ hành chính công) được giao tiếp tục theo dõi, đôn đốc và tổng hợp báo cáo định kỳ hằng tuần để lãnh đạo TP Đà Nẵng chỉ đạo kịp thời.

