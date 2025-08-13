Ra mắt Cẩm nang hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ phân cấp cho UBND cấp xã trong lĩnh vực VH-TT-DL

Chiều 13-8, tại Hà Nội, Bộ VH-TT-DL ra mắt, công bố và trao tặng Cẩm nang hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ phân cấp, phân định thẩm quyền cho UBND cấp xã trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch .

Cẩm nang gồm 5 chương, hướng dẫn trình tự, thủ tục để UBND và chủ tịch UBND cấp xã thực hiện các nhiệm vụ đã được phân cấp, từ quản lý lễ hội, thư viện, trò chơi điện tử công cộng đến các hoạt động thể thao và du lịch. Ấn phẩm được xuất bản dưới dạng sách in và sách điện tử, phát hành qua các nền tảng trực tuyến để cán bộ cơ sở dễ dàng tra cứu.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Phan Tâm nhấn mạnh: “Để nghị định và thông tư đi vào cuộc sống hiệu quả, không chỉ cần văn bản pháp luật mà còn cần một công cụ trợ giúp cụ thể, dễ hiểu, dễ áp dụng. Từ thực tiễn đó, cuốn cẩm nang này ra đời là tài liệu hỗ trợ thiết thực dành riêng cho cán bộ cấp xã”. Nội dung được biên soạn ngắn gọn, rõ ràng, bám sát các nhiệm vụ được giao tại các nghị định, thông tư về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực VH-TT-DL giúp tra cứu nhanh và áp dụng ngay.

Quang cảnh lễ ra mắt, công bố và trao tặng Cẩm nang hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ phân cấp, phân định thẩm quyền cho UBND cấp xã trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL đề nghị các đơn vị trực thuộc bộ, các sở VH-TT-DL, sở VH-TT, sở du lịch đăng tải rộng rãi trên website và mạng xã hội chính thức, tổ chức tập huấn để cán bộ cấp xã nắm vững nội dung. Đồng thời, Trung tâm Chuyển đổi số VH-TT-DL cần tích hợp công cụ tra cứu trực tuyến, biến bản điện tử thành “cẩm nang sống”, cập nhật liên tục.

Theo Bộ VH-TT-DL, ấn phẩm được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền cấp xã, cấp chính quyền gần dân nhất, gắn bó mật thiết với nhân dân, góp phần triển khai thành công mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trên toàn quốc.

MAI AN