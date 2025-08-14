Trung tâm Phục vụ hành chính công phường An Lạc (TPHCM) có điểm tư vấn pháp luật miễn phí

Ngày 14-8, tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường An Lạc (TPHCM) ra mắt điểm tư vấn pháp luật miễn phí cho người dân.

Ngày 14-8, Đoàn Thanh niên phường An Lạc (TPHCM) phối hợp với Đoàn Thanh niên Đoàn Luật sư TPHCM tổ chức lễ ra mắt Điểm tư vấn pháp luật miễn phí tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường An Lạc.

Phó Chủ tịch UBND phường An Lạc Huỳnh Thị Cẩm Tú, cho biết, mô hình này có ý nghĩa thiết thực, nhằm đưa pháp luật đến gần hơn với đời sống của nhân dân, giúp mỗi người dân hiểu rõ hơn quyền, nghĩa vụ của mình, đồng thời biết cách bảo vệ lợi ích hợp pháp trong các quan hệ xã hội.

Ra mắt điểm tư vấn pháp luật miễn phí cho người dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường An Lạc

Luật sư Hà Hải, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TPHCM cũng chia sẻ, điểm tư vấn pháp luật miễn phí tạo điều kiện để người dân tiếp cận dễ dàng hơn với thông tin pháp luật, được hỗ trợ kịp thời trong các lĩnh vực như đất đai, hôn nhân - gia đình, hợp đồng, thừa kế… Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và giảm thiểu những tranh chấp, vi phạm không đáng có.

Đây là phường thứ 2, Đoàn Thanh niên Đoàn Luật sư TPHCM phối hợp với địa phương ra mắt điểm tư vấn pháp luật miễn phí. Trước đó một tháng, tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Thủ Đức ra mắt điểm tư vấn pháp luật miễn phí cho người dân.

