Bình Phước: Điều tra vụ bé 2 tuổi tử vong trong nhà tắm trường mầm non

Ngày 7-6, thông tin từ Công an tỉnh Bình Phước cho biết, đơn vị phối hợp với Công an huyện Bù Đăng đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, tử thi để điều tra làm rõ vụ bé gái L.K.B.A. (2 tuổi, ngụ thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng) tử vong tại Trường Mầm non Baby Shark, nghi do bị ngã vào thùng nước trong nhà tắm.