BMW thu hồi hơn 330.000 xe trên toàn cầu

Hãng sản xuất ô tô BMW của Đức phải thu hồi hơn 330.000 xe trên toàn thế giới, do lo ngại nguy cơ cháy nổ, đánh dấu đợt thu hồi thứ 2 của hãng trong chưa đầy 1 tháng.

Mẫu xe i5 của BMW bị thu hồi lần này. Ảnh: bmwblog.com

Theo thông báo ngày 27-2 của Cơ quan Quản lý Giao thông Liên bang Đức (KBA), khoảng 337.000 xe, trong đó có 29.000 xe tại Đức, thuộc diện có khả năng bị ảnh hưởng bởi lỗi an toàn liên quan việc đi dây điện bảng điều khiển không đúng kỹ thuật. Sự cố này có thể làm gia tăng nguy cơ cháy nổ.

Đợt thu hồi lần này liên quan 5 mẫu xe gồm i5, 5 Series, M5, i7 và 7 Series được sản xuất trong giai đoạn từ tháng 6-2022 đến tháng 12-2025.

Cơ quan quản lý Đức cho biết, đến nay chưa ghi nhận bất kỳ sự cố nào liên quan rủi ro an toàn nói trên.

Người phát ngôn của BMW xác nhận con số xe bị thu hồi tại Đức, song chưa thể xác nhận tổng số xe bị ảnh hưởng trên phạm vi toàn cầu như KBA công bố.

Trước đó, hồi đầu tháng này, BMW cũng thông báo thu hồi hàng trăm ngàn xe trên toàn thế giới, do nguy cơ bộ khởi động động cơ có thể phát sinh tia lửa gây cháy. Cuối năm 2024, hãng đã phải thu hồi 1,5 triệu xe vì lỗi hệ thống phanh, buộc BMW điều chỉnh giảm triển vọng kinh doanh trong năm 2024.

