Mưa lớn tại Đông Nam Brazil, ít nhất 68 người thiệt mạng

Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva dự kiến tới thị sát khu vực bị ảnh hưởng vào sáng 28-2 giờ địa phương.

Mưa lớn gây lũ lụt và đất chuồi tại bang Minas Gerais. Ảnh: BBC
Theo báo cáo mới nhất do cơ quan Phòng vệ Dân sự Brazil công bố, số người thiệt mạng do mưa lớn tại bang Minas Gerais, khu vực Đông Nam nước này, đã tăng lên 68 người.

Thành phố Juiz de Fora là địa phương chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất với 62 trường hợp tử vong được xác nhận. Tại thành phố Ubá ghi nhận thêm 6 người thiệt mạng.

Hiện vẫn còn 7 người mất tích. Lực lượng cứu hộ đã giải cứu thành công 238 người, trong khi số người phải sơ tán khỏi nhà đã vượt quá 5.500 người.

Giới chức Brazil đang tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết và triển khai các biện pháp cứu trợ nhằm giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ gây ra. Theo kế hoạch, ngày 28-2, Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva bay trực thăng thị sát toàn cảnh vùng thiên tai trước khi họp với thị trưởng các thành phố bị tác động tại thành phố Juiz de Fora, để bàn các biện pháp hỗ trợ khẩn cấp và tái thiết.

Không chỉ bang Minas Gerais, mưa lớn còn gây thiệt hại đáng kể tại các khu vực ven biển thuộc 2 bang Río de Janeiro và São Paulo. Tại các thành phố du lịch như Angra dos Reis, Paraty và Ubatuba đã xảy ra ngập lụt và tình trạng sông tràn bờ.

Hơn 1.000 người phải rời bỏ nhà cửa, song đến nay chưa ghi nhận trường hợp tử vong tại các địa phương này.

KHÁNH HƯNG

