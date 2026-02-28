Thêm nhiều nước kêu gọi công dân rời khỏi Iran và Israel

Căng thẳng gia tăng tại Trung Đông đang kéo theo hàng loạt động thái phòng ngừa từ nhiều quốc gia, kêu gọi công dân rời khỏi Iran và Israel ngay lập tức.

Một biểu ngữ khổng lồ mang thông điệp cảnh báo chống lại Mỹ và Israel tại Quảng trường Palestine ở Tehran, t hủ đô của Iran. Ảnh: Anadolu Agency

Tối 27-2, sân bay Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) xác nhận, các chuyến bay của Hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ tới thủ đô Tehran của Iran đã bị hủy. Một chuyến bay của hãng Turkish Airlines tới thành phố Tabriz ở miền Bắc Iran cũng bị đình lại.

Tại châu Âu, nhiều nước đồng loạt phát cảnh báo công dân. Italy kêu gọi người dân rời khỏi Iran và hạn chế tối đa việc di chuyển trong khu vực Trung Đông do tình hình an ninh “liên tục bất ổn”, khuyến cáo không nên tới Iraq và Lebanon.

Đức, Ba Lan cũng khẩn cấp khuyến cáo công dân không tới Israel và Đông Jerusalem, yêu cầu công dân rời ngay Iran, Israel và Lebanon, cảnh báo nguy cơ leo thang cao và khả năng không phận dân sự có thể bị đóng cửa, khiến việc hồi hương bằng đường hàng không gặp nhiều trở ngại.

Anh thông báo đã tạm thời điều chuyển một phần nhân viên ngoại giao và thân nhân khỏi Tel Aviv tới địa điểm khác trong lãnh thổ Israel vì căng thẳng khu vực, đồng thời rút nhân viên sứ quán khỏi Iran do tình hình an ninh hiện tại. Canada và Trung Quốc cũng kêu gọi công dân sơ tán khỏi Iran.

Trong khi đó, ngày 27-2, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres hoan nghênh các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ, kêu gọi các bên tiếp tục nỗ lực nhằm đạt được một thỏa thuận hạt nhân.

Tàu sân bay USS Gerald R. Ford cập cảng vịnh Souda trên đảo Crete, Hy Lạp vào ngày 24-2. Ảnh: Anadolu Agency

Trước đó, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance gặp Ngoại trưởng Oman Sayyid Badr Albusaidi - quốc gia đang đóng vai trò trung gian cho các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran.

Sau cuộc gặp, ông Albusaidi cho biết, đã cập nhật cho phía Mỹ về “tiến trình đàm phán đang diễn ra và những kết quả đạt được đến nay”. Trên mạng xã hội X, ông bày tỏ trân trọng sự tham gia của các bên và mong đợi bước tiến xa hơn, mang tính quyết định trong những ngày tới. Ông cũng bày tỏ lạc quan về triển vọng đạt được đột phá ngoại giao.

Trong diễn biến liên quan, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định, Washington vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc có tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào Iran hay không.

Tổng thống Mỹ cho biết, các cuộc trao đổi sẽ tiếp tục trong ngày 28-2 và bày tỏ mong muốn đạt được một thỏa thuận.

Nhóm vũ trang ở Iraq thân Iran Kataeb Hezbollah đã ra lệnh các thành viên của mình chuẩn bị cho kịch bản một cuộc chiến kéo dài ở Iran, nếu Mỹ phát động các cuộc tấn công.

HẠNH CHI