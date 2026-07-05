Tạm giữ 1 giáo viên Trường THPT chuyên Tuyên Quang để điều tra vụ điểm 10 cao bất thường

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 1 giáo viên để điều tra vụ việc nhiều thí sinh đạt điểm 10 Toán bất thường.

Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành lệnh tạm giữ đối với N.H.D. Ảnh: CÔNG AN TỈNH TUYÊN QUANG

Tối 5-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang, thông tin, đơn vị đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với N.H.D. (sinh năm 1998, là giáo viên Trường THPT chuyên Tuyên Quang) để điều tra liên quan đến kết quả điểm Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2026 tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang.

Trước đó, Báo SGGP đã thông tin, liên quan tới việc nhiều thí sinh đạt nhiều điểm 10 tại một điểm thi, UBND tỉnh Tuyên Quang đã có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Theo báo cáo, Hội đồng thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của tỉnh Tuyên Quang quyết định rút toàn bộ bài thi môn Toán đạt điểm 10 để kiểm tra, xác minh có hay không dấu hiệu can thiệp hoặc nâng điểm. Đồng thời, tỉnh thành lập hội đồng kiểm tra học bạ của toàn bộ thí sinh đạt điểm 10, phân tích kết quả học tập môn Toán qua từng năm.

Cơ quan chức năng cũng làm việc với từng thí sinh, giám thị coi thi môn Toán và lực lượng bảo vệ tại khu vực điểm thi nhằm xác minh các mối quan hệ liên quan, kịp thời phát hiện dấu hiệu bất thường.

Hiện, vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

ĐỖ TRUNG