Hơn 450 tỷ đồng xây dựng Trung tâm nghiên cứu ứng dụng Đông y - Đông dược

Ngày 3-2, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TPHCM khởi công dự án xây dựng khu Trung tâm nghiên cứu ứng dụng Đông y - Đông dược, tại Viện Y dược học Dân tộc TPHCM (số 273 Nguyễn Văn Trỗi, phường Phú Nhuận).

Phối cảnh Trung tâm nghiên cứu ứng dụng Đông y - Đông dược

Công trình có tổng vốn đầu tư 450 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, được xây dựng với quy mô hiện đại gồm 1 tầng hầm và 7 tầng nổi, tổng diện tích sàn hơn 16.000m². Cơ sở vật chất được thiết kế đồng bộ, hiện đại, đáp ứng đồng thời ba nhóm chức năng trọng tâm: nghiên cứu - sản xuất thuốc; khám bệnh, chữa bệnh chuyên sâu và đào tạo - phát triển nguồn nhân lực y học cổ truyền.

Trong đó, khu nghiên cứu và sản xuất được đầu tư hệ thống phòng thực nghiệm hiện đại, đồng bộ, kết hợp với khu chế biến và bào chế thuốc Đông dược, đáp ứng đầy đủ các công đoạn từ sấy, chiết xuất, cô đặc chân không, dập viên đến đóng gói thành phẩm. Khu vực này còn bố trí các kho bảo quản chuyên biệt, bao gồm kho lạnh và kho dược, nhằm bảo đảm chất lượng và an toàn của dược liệu cũng như sản phẩm thuốc.

Khu khám chữa bệnh là không gian tiếp nhận và điều trị người bệnh, được trang bị đầy đủ các phòng chẩn đoán hình ảnh như CT, MRI, X-quang, siêu âm; hệ thống phòng xét nghiệm (sinh hóa, huyết học, vi sinh); cùng các khu chức năng chuyên sâu như phòng điều trị oxy cao áp, khu vật lý trị liệu, xoa bóp, day ấn huyệt, đáp ứng nhu cầu khám, điều trị kết hợp giữa y học cổ truyền và y học hiện đại.

BS-CK2 Hồ Văn Hân, Giám đốc Viện Y dược học Dân tộc TPHCM phát biểu tại buổi lễ

BS-CK2 Hồ Văn Hân, Giám đốc Viện Y dược học Dân tộc TPHCM cho biết, việc khởi công công trình thể hiện rõ sự tiếp nối nhất quán của chủ trương lớn về phát triển nền y tế Việt Nam toàn diện, đầu tư công nghệ, ứng dụng khoa học kỹ thuật, kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại để tối ưu hóa kết quả điều trị đối với nhiều loại hình bệnh tật.

“Đây không chỉ là một công trình xây dựng mới, mà là nền tảng để hình thành một hệ sinh thái hoàn chỉnh, nơi nghiên cứu khoa học, ứng dụng lâm sàng, sản xuất thuốc và đào tạo nguồn nhân lực được kết nối chặt chẽ. Từ đây, các giá trị của y dược học dân tộc sẽ được phát triển trên nền tảng khoa học, minh bạch, góp phần mang đến những sản phẩm và dịch vụ y tế chất lượng cao", BS-CK2 Hồ Văn Hân thông tin.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án

Dự án dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm 2027, trở thành một trung tâm nghiên cứu - ứng dụng Đông y, Đông dược hiện đại hàng đầu khu vực phía Nam, đóng góp thiết thực cho hệ thống y tế TPHCM và các tỉnh lân cận; đáp ứng mong mỏi của người dân thành phố về việc tiếp cận thuốc Đông dược có nguồn gốc rõ ràng, đáng tin cậy, được kiểm soát chặt chẽ từ khâu nguyên liệu đến bào chế, sản xuất.

THÀNH SƠN