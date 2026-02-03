Y tế - Sức khỏe

Bé 3 tuổi bị sâu biển cắn nguy kịch: có dấu hiệu thông tin giả

SGGPO

Mạng xã hội đang lan truyền bài đăng kêu gọi cộng đồng chia sẻ để cứu giúp một bé 3 tuổi “bị rết biển (sâu biển) cắn”, đang điều trị tại một bệnh viện ở Vũng Tàu (TPHCM) trong tình trạng nguy kịch, cần truyền gấp nhóm máu hiếm Rh-.

Thông tin trên nhanh chóng nhận được hàng chục ngàn lượt chia sẻ, bình luận. Phóng viên Báo Sài Gòn Giải Phóng nhiều lần gọi vào số điện thoại được cho là mẹ cháu bé nêu trong bài đăng nhưng không có người nghe máy.

em be.jpg
Thông tin này đã nhận về hàng chục ngàn lượt chia sẻ trên mạng xã hội

Trao đổi với Báo Sài Gòn Giải Phóng, Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu khẳng định hiện không tiếp nhận, cấp cứu hay điều trị trường hợp bệnh nhi như thông tin lan truyền. Tương tự, Trung tâm Y tế Vietsovpetro cho biết cũng không có trường hợp trẻ bị sâu biển cắn nhập viện trong những ngày qua.

1_zing1.jpg
Sâu biển (hay rết biển) thường xuất hiện theo chu kỳ ở các vùng biển Việt Nam.

Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu đã phát cảnh báo đây là thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận và tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo, trục lợi từ lòng tốt của cộng đồng; đồng thời khuyến cáo người dân không tiếp tục chia sẻ các thông tin chưa kiểm chứng và cảnh giác với bài viết kêu gọi hỗ trợ khẩn cấp kèm số điện thoại cá nhân.

KHÁNH CHI

Từ khóa

Mạng xã hội cháu bé 3 tuổi rết biển sâu biển cắn nguy kịch bệnh viện TPHCM nhóm máu Rh- tin giả Vũng Tàu

