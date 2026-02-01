Hợp tác xã nông nghiệp: Tăng tốc chuẩn bị nguồn hàng cung ứng dịp tết

Những ngày này, tại nhiều vùng trồng rau, trái cây ở TPHCM, không khí sản xuất hối hả; các hợp tác xã (HTX) nông nghiệp đang bước vào giai đoạn cao điểm chuẩn bị nguồn hàng cung ứng cho thị trường dịp tết.

Chủ động tăng sản lượng

Thời điểm cuối tháng 1-2026, nhiều HTX trồng rau an toàn tại TPHCM đã lên kế hoạch sản xuất phục vụ dịp Tết Bính Ngọ 2026, với mục tiêu bảo đảm nguồn cung ổn định, chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng tăng mạnh của người dân thành phố.

Ông Mai Văn Khánh, Giám đốc HTX rau sạch GAP (xã Đông Thạnh) cho biết, ngay từ tháng 10-2025, HTX đã chủ động chuẩn bị giống, vật tư nông nghiệp, bố trí lại lao động, đồng thời xây dựng các chương trình khuyến khích lao động thời vụ tham gia sản xuất trong những ngày cao điểm. Với khoảng 3ha canh tác, HTX rau sạch GAP chuyên canh rau ăn lá như cải thìa, cải ngọt, mồng tơi…, Ngoài ra, HTX còn liên kết và bao tiêu sản phẩm cho 5 tổ hợp tác trồng rau an toàn trên địa bàn xã Đông Thạnh, qua đó hình thành chuỗi liên kết bền vững.

"Sản lượng rau của HTX dịp tết dự kiến tăng từ 10% đến 20% so với ngày thường. Song song đó, HTX cũng mở cửa hàng cung ứng trực tiếp sản phẩm, giúp người tiêu dùng tiếp cận rau sạch thuận tiện hơn", ông Mai Văn Khánh chia sẻ.

Sản phẩm của HTX rau sạch GAP (xã Đông Thạnh) sẵn sàng phục vụ nhu cầu thị trường

Tại phường Tân Thành, bưởi da xanh từ lâu đã mang lại nguồn thu nhập lớn cho nông dân trên địa bàn. Trong đó, HTX bưởi da xanh Sông Xoài đang nổi lên như một điểm sáng với chiến lược bài bản. Với tổng sản lượng cung ứng lên tới 5.000 tấn/năm, đơn vị này đang từng bước khẳng định vị thế nông sản Việt trên bản đồ quốc tế.

Theo ông Hồ Hoàng Kha, Giám đốc HTX bưởi da xanh Sông Xoài, với diện tích 300ha của HTX và hơn 1.000ha liên kết nông dân, sản lượng bưởi phục vụ xuất khẩu của HTX đạt 700 - 800 tấn/năm. Những ngày này, nông dân trồng bưởi ở phường Tân Thành bước vào vụ thu hoạch phục vụ nhu cầu dịp tết. Ông Hồ Hoàng Kha cho biết, nhờ kỹ thuật chăm sóc tốt nên vườn bưởi của các xã viên có năng suất khá cao, bưởi loại 1 đạt gần 80% trên tổng số bưởi thu được.

Chung tay cùng nông dân

Theo số liệu của Sở NN-MT TPHCM, đến tháng 1 năm nay, tổng diện tích canh tác rau trên địa bàn thành phố đạt hơn 6.000ha, tập trung tại các xã: Bình Mỹ, Nhuận Đức, Củ Chi, Hưng Long, Bình Chánh, Phú Giáo, Đất Đỏ, Phước Hải, Châu Pha… Trong năm 2025, các HTX rau trên địa bàn thành phố đã cung ứng ra thị trường khoảng 884.950 tấn, tăng 4,5% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, diện tích sản xuất rau ứng dụng công nghệ cao chiếm khoảng 17% tổng diện tích gieo trồng. Nhiều mô hình đã áp dụng hệ thống tưới tự động, cảm biến nhiệt độ - độ ẩm, phần mềm điều khiển dinh dưỡng... góp phần nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.

Để hỗ trợ nông dân, HTX nông nghiệp, Hội Nông dân TPHCM mở các điểm cung ứng thực phẩm sạch, an toàn tại các phường Phú Nhuận, Đức Nhuận, Thông Tây Hội... Việc mở rộng các điểm bán trực tiếp giúp các HTX yên tâm mở rộng sản xuất, đồng thời tạo thêm động lực cho các thành viên đầu tư bài bản hơn vào hệ thống nhà màng và quy trình kỹ thuật.

Theo ông Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội Nông dân TPHCM, công tác thanh tra, kiểm tra chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm luôn được ngành chức năng thành phố quan tâm, tăng cường, nhất là dịp tết nhằm đảm bảo người tiêu dùng được cung ứng nguồn rau, trái cây sạch, an toàn và ổn định.

Ông Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội Nông dân TPHCM đánh giá, những chương trình hỗ trợ tiêu thụ nông sản không chỉ giúp người tiêu dùng tiếp cận sản phẩm an toàn mà còn tạo đầu ra ổn định để nông dân, HTX yên tâm sản xuất, nâng cao giá trị nông sản. Chương trình hỗ trợ tiêu thụ nông sản còn giúp các HTX tiếp cận các tiêu chuẩn chất lượng như VietGAP, hữu cơ, OCOP, đồng thời đẩy mạnh xúc tiến thương mại, quảng bá các sản phẩm nông sản tiêu biểu, sản phẩm chủ lực và tiềm năng của TPHCM.

Các chính sách hỗ trợ phát triển HTX, liên kết sản xuất - tiêu thụ, xây dựng thương hiệu nông sản an toàn cũng sẽ tiếp tục được triển khai, tạo điều kiện để các HTX mở rộng quy mô, nâng cao năng lực cạnh tranh.

ĐỨC TRUNG