Tăng cường phối hợp, tạo thuận lợi cho thông quan hàng hóa

Ngày 2-2, thông tin từ Bộ Công thương, Cục Xuất nhập khẩu đã ban hành Công văn số 135/XNK-TMQT, đề nghị phối hợp gỡ khó trong quá trình thực hiện thủ tục kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm.

Xe chở hàng hóa thông quan tại cửa khẩu Kim Thành (tỉnh Lào Cai). Ảnh: ĐINH QUỐC HỒNG

Cục Xuất nhập khẩu đề nghị sở công thương của các tỉnh có biên giới, tăng cường trao đổi, đàm phán với chính quyền địa phương và cơ quan quản lý của nước có chung đường biên giới nhằm kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong kiểm tra an toàn thực phẩm.

Đồng thời, xem xét tăng thời gian thông quan tại các cửa khẩu để tạo thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu, nhất là đối với nông sản trong các dịp lễ, tết, hạn chế phát sinh ùn ứ, ách tắc hàng hóa.

Sở công thương các tỉnh cần thường xuyên cập nhật tình hình giao nhận, thông quan hàng hóa tại cửa khẩu, kịp thời phản ánh về Bộ Công thương và các cơ quan liên quan để phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh.

Đối với các tỉnh, thành phố khác, Cục Xuất nhập khẩu đề nghị chủ động phối hợp các cơ quan chức năng trên địa bàn tháo gỡ khó khăn trong thực hiện thủ tục kiểm tra an toàn thực phẩm, cập nhật thông tin từ các tỉnh biên giới để điều chỉnh nhịp độ đưa hàng lên biên giới, nhập khẩu hàng hóa phù hợp với năng lực thông quan.

Các địa phương cần tăng cường thông tin, khuyến cáo doanh nghiệp thực hiện đúng hướng dẫn của cơ quan chức năng, hạn chế rủi ro và tác động bất lợi.

Thứ trưởng Bộ NN-MT Trần Thanh Nam cũng vừa ký công văn gửi các tỉnh, thành phố có cửa khẩu xuất nhập khẩu tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn chủ động xử lý vấn đề vướng mắc trong xuất nhập khẩu hàng hóa nói chung, nông sản nói riêng và theo dõi sát tình hình tại các cửa khẩu ở địa phương để cung cấp thông tin về bộ (qua Cục Chất lượng, chế biến và phát triển thị trường).

Chỉ đạo này nhằm kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong hoạt động nhập khẩu hàng hóa nông sản, chủ yếu là rau, củ, quả tươi sống.

PHÚC VĂN