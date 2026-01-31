Kinh tế

Hà Nội: Người trồng đào thấp thỏm chờ thời tiết, quất trúng mùa

Người trồng đào các làng Nhật Tân, La Cả đang ngóng thời tiết để có vụ hoa nở đúng dịp tết; trong khi đó, người dân làng Tứ Liên vui mừng vì quất trúng mùa với quả sáng, mọng, to.

Mặc dù quất được xem là trúng mùa, song theo một số nhà vườn giá cả năm nay không hơn so với năm trước, thậm chí nhiều hộ chỉ mong giá được như năm trước (dao động từ 500 ngàn đồng đến 15 triệu đồng/cây tùy theo thế).

Người trồng đào và quất có kỳ vọng khác nhau. Thực hiện: ĐỖ TRUNG

Trong khi đó, tại làng trồng đào La Cả (phường Dương Nội, Hà Nội), phần lớn diện tích đang ở giai đoạn ra nụ, hứa hẹn một mùa đào rơi đúng dịp tết, chỉ có một số cây đào nở sớm khiến người trồng đào thấp thỏm.

Còn ở làng đào Nhật Tân (phường Nhật Tân, Hà Nội), thời điểm này đào bắt đầu nở sớm, có những gốc đào đã tàn hoa.

Theo một số người dân trồng đào ở Nhật Tân, năm nay, có xu hướng người chơi đào phai nhiều hơn đào bích. Giá dao động từ 160 ngàn đồng/cành nhỏ, tới vài triệu đồng/cành lớn, đào huyền...

Một số hình ảnh ghi tại làng quất Tứ Liên và các làng đào ở Hà Nội:

DSC_2192.JPG
Một vườn quất cảnh ở Tứ Liên
DSC_2111.JPG
DSC_2094.JPG
DSC_2138.JPG
DSC_2147.JPG
DSC_2199.JPG
DSC_2182.JPG
z7478089028593_b5c4eab31959e4af25708204b321eddb.jpg
Theo một số chủ vườn tại làng đào La Cả, do năm nhuận nên hoa sẽ đẹp hơn mọi năm
z7478089004090_79f3398af291caeb512978a9c6d1bba2.jpg
DSC_2545.JPG
z7478088193816_cb90f89f32672bcb81a307055284e8e0.jpg
Chủ vườn cắt những cành đào nở sớm bán ven đường
DSC_2495.JPG
DSC_2514.JPG
DSC_2480.JPG
Nông dân tưới nước chăm đào
DSC_2472.JPG
DSC_2228.JPG
Du khách "check in" tại làng đào Nhật Tân
DSC_2224.JPG
DSC_2207.JPG
DSC_2357.JPG
Một số chủ vườn đào ở Nhật Tân xuất bán những cành đào huyền nở sớm
DSC_2450.JPG
