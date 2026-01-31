Giá vàng sáng cuối tuần giảm thêm 8,6- 9 triệu đồng/lượng

Sáng nay 31-1, giá vàng trong nước vẫn giảm mạnh theo đà rơi thẳng đứng của giá vàng thế giới. Chỉ trong 2 ngày, giá vàng trong nước đã giảm gần 20 triệu đồng/lượng so với giá cao nhất trước đó.

Vào khoảng 9 giờ, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC giảm thêm 9 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với chiều qua, niêm yết ở mức 169 triệu đồng/lượng mua vào và 172 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý cũng giảm thêm 8,6 triệu đồng/lượng chiều mua và 9 triệu đồng/lượng chiều bán, giao dịch ở mức 169 triệu đồng/lượng mua vào và 172 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 cũng được Công ty SJC giảm 9 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với chiều qua, niêm yết ở mức 168 triệu đồng/lượng mua vào và 171,1 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý cũng giảm 8,8 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, niêm yết ở mức 168,5 triệu đồng/lượng mua vào và 171,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng chốt phiên cuối tuần tại thị trường châu Á giảm sâu, chỉ còn 4.895,44 USD/ounce, giảm 475 USD/ounce so với giá chốt phiên tại New York đêm trước.

Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 154 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 18 triệu đồng/lượng so với chiều qua lên đến 22,4- 22,5 triệu đồng/lượng và thấp hơn vàng nhẫn 9999 khoảng 17,1- 17,5 triệu đồng/lượng so với chiều qua ở mức 21,4- 22,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tiếp tục rơi thẳng đứng trước đà bán tháo kéo dài của nhà đầu tư ở tất cả các thị trường như châu Âu, châu Á và Mỹ, sau khi Tổng thống Donald Trump công bố người được đề cử cho ghế Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) là ông Kevin Warsh. Nhân vật này được kỳ vọng sẽ giúp FED giữ được sự độc lập.

Giới chuyên gia nhận định, giá vàng lao dốc ngoài hoạt động chốt lời của nhà đầu tư đã mua vàng ở những vùng giá thấp trước đó, kim loại quý này còn bị bán tháo khi mối lo về sự độc lập của FED được giải tỏa và đồng USD bật tăng trở lại.

Chỉ số DXY đo sức mạnh đồng USD tăng 0,9% trong phiên trước, chốt ở mức 97,15 điểm, thu hẹp mức giảm của cả tuần còn dưới 0,5%.

NHUNG NGUYỄN